25 мужчин, которые выкручиваются как могут

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Принято считать, что мужчина может справиться с любой проблемой. И это действительно так. Но серьезные, по меркам парней, трудности порой требуют неординарных решений. Шляпа вместо полочки для телефона на зарядке, теннисная ракетка как лучший помощник дорожного рабочего и моток скотча, чтобы справиться с обрушением здания. Удивительно, но все это неплохо работает.

AdMe.ru восхищается смекалкой и легкостью этих 25 мужчин, с которыми они умудрились выйти из сложного положения.

Сразу видно, человек умеет работать головой

«Отправила парня за консилером, попросила показать мне его на руке, чтобы было видно цвет. Вот что он мне прислал»

Главное — верить, что скотчем можно решить любую проблему

Даже в играх важен научный подход

Когда вся твоя жизнь связана с инженерией — постоянно иметь при себе линейку просто необходимо

Если нет напарника, чтобы заснять трюк, — нестрашно. Можно надеть камеру на собаку

И кто сказал, что нельзя ходить по воде?

В любой непонятной ситуации — присядь и подумай

Когда жена выделила только один шкаф под твои инструменты

Тут все как в теннисе — нужно только задать правильное направление

Для настоящего мужчины главное — функциональность

Когда живешь в 3019-м

Видимо, денег хватило только на половину иномарки

Нужен видеорегистратор в формате Full HD? Готово!

Когда тяга к музыке встречается с желанием распустить свои очумелые ручки

«Работаю на шумных стройках. Громкости вполне хватает, чтобы вкалывать под энергичные ритмы»

«Собрал букет „тюльпанов“ для своей девушки»

Немного изобретательности, и ты — самый крутой парень во всем вагоне

Вот что значит настоящий романтический ужин

Моторизованные клининговые войска

Суровая мужская гарнитура

Момент, когда ты и есть тот самый человек-сосед

Главное — не засмотреться и не пропустить свою остановку

Ради безопасности посылки курьер, похоже, решил прыгнуть выше головы

Чтобы охотиться на уток, нужно стать уткой