25 мишленовских блюд, по которым непонятно, повар пошутил или создал произведение искусства
В 2020 году звездами «Мишлен» отметили 628 ресторанов по всему миру. Хоть раз побывать в таком мечтает каждый гурман. Те, кому довелось попасть в святая святых кулинарии, охотно описывают свой опыт и выкладывают гигабайты фотографий в интернете. На них краб, который с виду больше похож на десерт, утиная ножка, украшенная веточкой дерева, целая картина и многое другое.
AdMe.ru прошерстил интернет в поисках самых чудаковатых, оригинальных и вкусных блюд, которые подают «звездные» заведения по всему миру.
1.
«Это конфета фуа-гра. Очень богатый вкус. В конце трапезы мы решили ее разделить: один укус совершенства, тающего во рту!»
2.
«Севиче из онаги с „тигровым молоком“ из кокоса и цитрусовыми парами. Подается в миске, которая находится в миске, и еще в одной миске».
3.
«Утиная ножка и хурма, приготовленные в стиле темпура с небольшой дубовой веточкой. Ветку не ели, она добавлена только для аромата».
4.
«Пастернак с бургундским трюфелем и сорбет из горького апельсина с белым шоколадом».
5.
«Помню, это называлось „Лесное что-то там“. В нем было что-то сладкое — впоследствии понял, что телячьи железы. Никогда не пробовал их раньше. Они очень нежные, кремовой текстуры».
6.
«Горячий картофель и холодный мясной бульон, а наверху — трюфель. Подается в миске из воска. Нам сказали, что для этого блюда время имеет значение».
7.
«Этот кубик как будто сделан из зефира, он пах как японский дас и был украшен икрой. Она просто таяла во рту, оставляя насыщенный вкус умами».
8.
«Обжаренные морские ушки и молодой артишок с пеной из болгарского перца и петрушки».
9.
«По часовой стрелке сверху слева: бисквит из пармезана с вяленой ветчиной, теплый морской гребешок на подушке из пюре из сельдерея с фундуком и фуа-гра, миньярдиз из лесных орехов, панакота из маракуйи и батончик какао. Основное блюдо — свежеприготовленная рыба джон дори с пюре из цветной капусты. На десерт — лимонный чизкейк на брауни. В целом очень вкусно. Это не лучший ресторан „Мишлен“, в котором я был, но он заслужил звезду. Изюминка этой трапезы — основное блюдо».
10.
«Ферментированный краб с соевым соусом в сеульском ресторанчике. Текстура немного необычная, но при этом восхитительная. Очень насыщенный вкус!»
11.
«Не могу вспомнить, что это была за рыба, может быть, морской окунь или что-то еще. В любом случае это было здорово. Соус был остреньким, а кожица — очень хрустящей».
12.
«Это аляскинский королевский краб в ресторане с 3 звездами „Мишлен“ в Чикаго».
13.
«У меня на тарелке карамельный попкорн, карамельный мусс с идеально сбалансированной сладостью, а также совсем не сладкое, но чудесное легкое карамельное мороженое».
14.
«Это лучший стейк, что я когда-либо ел. Он был прекрасно приготовлен, а в соусе сочетались арманьяк, черный перец и ореховое масло. Грибы были просто идеальны, а мясо — одно из самых нежных, что я пробовал: кусочек можно было отделить ложкой».
15.
«Ризотто с морепродуктами. Этого блюда не было в меню на сайте, оно появилось только когда мы пришли в ресторан. Ризотто было разделено на две части: одна половина имела сливочный вкус, в ней был соус песто. У другой части был пикантный вкус».
16.
«В этом ресторане даже масло выглядит красиво!»
17.
«Соус велуте из сыра уэнслидейл и трех видов лука: маринованного, карамелизованного и зеленого».
18.
«Я попросила заменить морских гребешков на палтус. Слышала, что в этом ресторане его прекрасно готовят. И это оказалось правдой! Палтуса подали с самфиром и жареными кедровыми орешками».
19.
«Нам подали такое произведение искусства. Это было что-то вроде рыбного паштета, увенчанного картиной Мондриана».
20.
«Картофельный кубик нори с острым тартаром из тунца. Потрясающее сочетание вкусов и текстур. Легкий свежий тунец с хрустящей корочкой из лучших в мире картофельных чипсов!»
21.
«Все началось с оливок. Это была своего рода деконструкция: оливка состояла из пюре из оливок и сока, она была пропитана оливковым маслом с приправами. Нужно положить эту „оливку“ в рот и раскусить. Она взрывается во рту, наполняя его ярким вкусом оливкового масла».
22.
«Это ресторан со звездой „Мишлен“, но... Вы серьезно? Репка? Кора дерева?»
23.
«Это осьминог в панировке в ресторане с 3 звездами. Сначала они моют руку, а потом кладут туда блюдо. Я не шучу».
24.
«Этот десерт на кусочке дерева подали моим друзьям в ресторане с 2 звездами „Мишлен“».
25.
«Этот сочный кусочек тунца готовили с помощью паяльной лампы».
В мишленовских ресторанах часто уделяют внимание подаче блюда. А вы, когда готовите что-то дома, стараетесь сервировать кушанье или для вас на первом месте вкус?