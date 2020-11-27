25 мишленовских блюд, по которым непонятно, повар пошутил или создал произведение искусства

В 2020 году звездами «Мишлен» отметили 628 ресторанов по всему миру. Хоть раз побывать в таком мечтает каждый гурман. Те, кому довелось попасть в святая святых кулинарии, охотно описывают свой опыт и выкладывают гигабайты фотографий в интернете. На них краб, который с виду больше похож на десерт, утиная ножка, украшенная веточкой дерева, целая картина и многое другое.

AdMe.ru прошерстил интернет в поисках самых чудаковатых, оригинальных и вкусных блюд, которые подают «звездные» заведения по всему миру.

1.

«Это конфета фуа-гра. Очень богатый вкус. В конце трапезы мы решили ее разделить: один укус совершенства, тающего во рту!»

2.

«Севиче из онаги с „тигровым молоком“ из кокоса и цитрусовыми парами. Подается в миске, которая находится в миске, и еще в одной миске».

3.

«Утиная ножка и хурма, приготовленные в стиле темпура с небольшой дубовой веточкой. Ветку не ели, она добавлена только для аромата».

4.

«Пастернак с бургундским трюфелем и сорбет из горького апельсина с белым шоколадом».

5.

«Помню, это называлось „Лесное что-то там“. В нем было что-то сладкое — впоследствии понял, что телячьи железы. Никогда не пробовал их раньше. Они очень нежные, кремовой текстуры».

6.

«Горячий картофель и холодный мясной бульон, а наверху — трюфель. Подается в миске из воска. Нам сказали, что для этого блюда время имеет значение».

7.

«Этот кубик как будто сделан из зефира, он пах как японский дас и был украшен икрой. Она просто таяла во рту, оставляя насыщенный вкус умами».

8.

«Обжаренные морские ушки и молодой артишок с пеной из болгарского перца и петрушки».

9.

«По часовой стрелке сверху слева: бисквит из пармезана с вяленой ветчиной, теплый морской гребешок на подушке из пюре из сельдерея с фундуком и фуа-гра, миньярдиз из лесных орехов, панакота из маракуйи и батончик какао. Основное блюдо — свежеприготовленная рыба джон дори с пюре из цветной капусты. На десерт — лимонный чизкейк на брауни. В целом очень вкусно. Это не лучший ресторан „Мишлен“, в котором я был, но он заслужил звезду. Изюминка этой трапезы — основное блюдо».

10.

«Ферментированный краб с соевым соусом в сеульском ресторанчике. Текстура немного необычная, но при этом восхитительная. Очень насыщенный вкус!»

11.

«Не могу вспомнить, что это была за рыба, может быть, морской окунь или что-то еще. В любом случае это было здорово. Соус был остреньким, а кожица — очень хрустящей».

12.

«Это аляскинский королевский краб в ресторане с 3 звездами „Мишлен“ в Чикаго».

13.

«У меня на тарелке карамельный попкорн, карамельный мусс с идеально сбалансированной сладостью, а также совсем не сладкое, но чудесное легкое карамельное мороженое».

14.

«Это лучший стейк, что я когда-либо ел. Он был прекрасно приготовлен, а в соусе сочетались арманьяк, черный перец и ореховое масло. Грибы были просто идеальны, а мясо — одно из самых нежных, что я пробовал: кусочек можно было отделить ложкой».

15.

«Ризотто с морепродуктами. Этого блюда не было в меню на сайте, оно появилось только когда мы пришли в ресторан. Ризотто было разделено на две части: одна половина имела сливочный вкус, в ней был соус песто. У другой части был пикантный вкус».

16.

«В этом ресторане даже масло выглядит красиво!»

17.

«Соус велуте из сыра уэнслидейл и трех видов лука: маринованного, карамелизованного и зеленого».

18.

«Я попросила заменить морских гребешков на палтус. Слышала, что в этом ресторане его прекрасно готовят. И это оказалось правдой! Палтуса подали с самфиром и жареными кедровыми орешками».

19.

«Нам подали такое произведение искусства. Это было что-то вроде рыбного паштета, увенчанного картиной Мондриана».

20.

«Картофельный кубик нори с острым тартаром из тунца. Потрясающее сочетание вкусов и текстур. Легкий свежий тунец с хрустящей корочкой из лучших в мире картофельных чипсов!»

21.

«Все началось с оливок. Это была своего рода деконструкция: оливка состояла из пюре из оливок и сока, она была пропитана оливковым маслом с приправами. Нужно положить эту „оливку“ в рот и раскусить. Она взрывается во рту, наполняя его ярким вкусом оливкового масла».

22.

«Это ресторан со звездой „Мишлен“, но... Вы серьезно? Репка? Кора дерева?»

23.

«Это осьминог в панировке в ресторане с 3 звездами. Сначала они моют руку, а потом кладут туда блюдо. Я не шучу».

24.

«Этот десерт на кусочке дерева подали моим друзьям в ресторане с 2 звездами „Мишлен“».

25.

«Этот сочный кусочек тунца готовили с помощью паяльной лампы».