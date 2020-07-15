25 макрофото, которые раскрывают целый ворох тайн буквально в каждом предмете
Люди всегда стремились запечатлеть удивительную красоту каждого кусочка нашей планеты. А с появлением качественных фотоаппаратов и объективов, способных увеличивать во много раз самые мельчайшие детали, нам словно открылся новый, совершенно незнакомый мир. В нем даже мыльный пузырь оказывается целой Вселенной, а насекомые — улыбающимися милахами.
Мы в AdMe.ru погрузились в волшебство макрофотографий, которые затянут даже тех, у кого на сегодня были большие планы. А в бонусе вас ждет доказательство того, что каждая деталь котиков прекрасна.
Пыльца на кончике пальца. Вы тоже чувствуете, как захотелось чихнуть?
Такая бархатистая малина
Мыльный пузырь скрывает в себе целую планету
— А теперь представь, что эти зубы нужно почистить...
— Хуже — представь, что тут нужно зубной нитью воспользоваться.
Момент запуска зажигалки похож на вспышку фейерверка
Крыло павлина
Кажется, что паук улыбается
Кончик шариковой ручки будто следит за вами
Лимон и капля воды
Глядя на это фото, так и хочется сказать: «Ваше сиятельство»
Газетное фото под микроскопом похоже на картину современного художника
Пушистую лапку так и хочется погладить. Только не стоит — это макрофото паука-птицееда
Капля воды на крыле бабочки
Взгляд, который действительно гипнотизирует
Одуванчик в деталях
Мох и в самом деле природный ковер
Пчела в пыльце
Красоту можно найти даже в утренней росе
Оса наблюдает за каплей воды
Глаз, который выглядит... пыльным?
Сгоревшая спичка
Не поля и дороги с высоты, а обычный лист
Прием-прием!
Клубнику в увеличении так и тянет потрогать
Бонус: «Такой же вид я созерцаю каждое утро в 4:30, когда мой кот хочет завтракать»
Да, котики действительно совершенство — даже их носы прекрасны. И, между прочим, бугорки на их носу так же уникальны, как человеческие отпечатки пальцев.
А что для вас открылось с непривычной стороны?