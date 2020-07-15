25 макрофото, которые раскрывают целый ворох тайн буквально в каждом предмете

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Люди всегда стремились запечатлеть удивительную красоту каждого кусочка нашей планеты. А с появлением качественных фотоаппаратов и объективов, способных увеличивать во много раз самые мельчайшие детали, нам словно открылся новый, совершенно незнакомый мир. В нем даже мыльный пузырь оказывается целой Вселенной, а насекомые — улыбающимися милахами.

Мы в AdMe.ru погрузились в волшебство макрофотографий, которые затянут даже тех, у кого на сегодня были большие планы. А в бонусе вас ждет доказательство того, что каждая деталь котиков прекрасна.

Пыльца на кончике пальца. Вы тоже чувствуете, как захотелось чихнуть?

Такая бархатистая малина

Мыльный пузырь скрывает в себе целую планету

— А теперь представь, что эти зубы нужно почистить... — Хуже — представь, что тут нужно зубной нитью воспользоваться.

Момент запуска зажигалки похож на вспышку фейерверка

Крыло павлина

Кажется, что паук улыбается

Кончик шариковой ручки будто следит за вами

Лимон и капля воды

Глядя на это фото, так и хочется сказать: «Ваше сиятельство»

Газетное фото под микроскопом похоже на картину современного художника

Пушистую лапку так и хочется погладить. Только не стоит — это макрофото паука-птицееда

Капля воды на крыле бабочки

Взгляд, который действительно гипнотизирует

Одуванчик в деталях

Мох и в самом деле природный ковер

Пчела в пыльце

Красоту можно найти даже в утренней росе

Оса наблюдает за каплей воды

Глаз, который выглядит... пыльным?

Сгоревшая спичка

Не поля и дороги с высоты, а обычный лист

Прием-прием!

Клубнику в увеличении так и тянет потрогать

Бонус: «Такой же вид я созерцаю каждое утро в 4:30, когда мой кот хочет завтракать»

Да, котики действительно совершенство — даже их носы прекрасны. И, между прочим, бугорки на их носу так же уникальны, как человеческие отпечатки пальцев.