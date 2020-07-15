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25 макрофото, которые раскрывают целый ворох тайн буквально в каждом предмете

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Люди всегда стремились запечатлеть удивительную красоту каждого кусочка нашей планеты. А с появлением качественных фотоаппаратов и объективов, способных увеличивать во много раз самые мельчайшие детали, нам словно открылся новый, совершенно незнакомый мир. В нем даже мыльный пузырь оказывается целой Вселенной, а насекомые — улыбающимися милахами.

Мы в AdMe.ru погрузились в волшебство макрофотографий, которые затянут даже тех, у кого на сегодня были большие планы. А в бонусе вас ждет доказательство того, что каждая деталь котиков прекрасна.

Пыльца на кончике пальца. Вы тоже чувствуете, как захотелось чихнуть?

© VBeneveds / reddit

Такая бархатистая малина

© XiphiasZ / reddit

Мыльный пузырь скрывает в себе целую планету

© noooooooooname / reddit

— А теперь представь, что эти зубы нужно почистить...

— Хуже — представь, что тут нужно зубной нитью воспользоваться.

© depositphotos, © Rights Managed / Ardea Picture Library / East News, © deleted / reddit, © gaychitect / reddit

Момент запуска зажигалки похож на вспышку фейерверка

© mikrofoto / pikabu

Крыло павлина

© mikrofoto / pikabu

Кажется, что паук улыбается

© mikrofoto / pikabu

Кончик шариковой ручки будто следит за вами

© Sabiritip / reddit

Лимон и капля воды

© bymingo100 / reddit

Глядя на это фото, так и хочется сказать: «Ваше сиятельство»

© mikrofoto / pikabu

Газетное фото под микроскопом похоже на картину современного художника

© alex.klepnev / pikabu

Пушистую лапку так и хочется погладить. Только не стоит — это макрофото паука-птицееда

© mikrofoto / pikabu

Капля воды на крыле бабочки

© tojothethief / reddit

Взгляд, который действительно гипнотизирует

© SkylerRaye / reddit

Одуванчик в деталях

© Beerquarium / reddit

Мох и в самом деле природный ковер

© JGors12 / reddit

Пчела в пыльце

© Dalantech / reddit

Красоту можно найти даже в утренней росе

© FlamingDeathGoat / imgur

Оса наблюдает за каплей воды

© carrot9817 / reddit

Глаз, который выглядит... пыльным?

© iNewbSkrewb / reddit

Сгоревшая спичка

© reynantemartinez / reddit

Не поля и дороги с высоты, а обычный лист

© FlawlessWictory / reddit

Прием-прием!

© Dalantech / reddit

Клубнику в увеличении так и тянет потрогать

© lkpixels / reddit

Бонус: «Такой же вид я созерцаю каждое утро в 4:30, когда мой кот хочет завтракать»

© ottguy42 / reddit, © MadMageMC / reddit

Да, котики действительно совершенство — даже их носы прекрасны. И, между прочим, бугорки на их носу так же уникальны, как человеческие отпечатки пальцев.

А что для вас открылось с непривычной стороны?

Фото на превью depositphotos, Rights Managed / Ardea Picture Library / East News, deleted / reddit, gaychitect / reddit
633273
2k