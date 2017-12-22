25 человек, которые адски промахнулись с подарком

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Мы все сталкивались с проблемой, когда нужно сделать подарок, а гениальных идей нет. Некоторые люди находят в таком случае выход из положения, способный до слез рассмешить получателя. AdMe.ru собрал примеры самых веселых подарков, которые точно запомнятся надолго.

Отличный подарочный сертификат

Коллеги сделали подарок из рабочего места

Друг мой — сварщик, вот его подарок для начальника

Сестра подарила это мне на новоселье

Самый жестокий подарок для ребенка

Худшая подарочная упаковка

Подарили на Рождество календарь на работе

Адвокат в моем районе раздает странные карандаши

Мой дедушка подарил мне это вместо спиннера

Моя сестра подарила мне... себя

Этот подарок сделал мне мой лучший друг. Гаденыш

Ох уж эти подарочные упаковки

Мы с сестрой соревнуемся за «худший подарок» каждое Рождество... В этом году она выиграла

Рождественский подарок от бабушки и дедушки. Мне 31 год

Друг упал, случайно разбив ей лицо. И вот какой подарок прислал в качестве извинения

Моя девушка с нетерпением ждет «подарка», который обещал жилой комплекс после переезда

Нашел этот «подарок», который я дал моей маме, когда мне было 8 лет

У сына нездоровая одержимость тем, у кого «самый большой» подарок. Это подарок ему — microSD 32 ГБ

Подарок с работы. 80 подарочных карт и только 1 с деньгами.

Мой брат обожает делать веселые подарки. В этом году он сделал мне календарь с его фото.

Подарок от моего брата: коробка внутри коробки, в другой коробке, в которой была коробка с еще одной коробкой, а в ней подарок

Отличный подарок на день отца

Мой друг недавно получил подарок на Рождество

Это даже мило

Подарил отцу электронную книгу. Он использует ее как закладку

Приходилось ли вам делать оригинальные подарки? Или, может, вы получали на праздники что-то запоминающееся? Делитесь в комментариях.