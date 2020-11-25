25 любопытных вещей, которые мало кто видел своими глазами

Мир вокруг настолько многогранен и разнообразен, что никогда не перестанет нас удивлять. И множество фотографий, которые люди публикуют в интернете, это доказывают. Одному, например, удалось запечатлеть редкую желтую черепаху, другому — розовый ананас, а третий обнаружил кристалл сахара размером с кулак.

Вот 25 вещей, которые, по мнению AdMe.ru, способны впечатлить даже того, кто считает себя человеком с достаточно широким кругозором.

Шоколадный батончик весом почти в 0,5 кг

Гаечные ключи на гидроэлектростанции

«Я нашел в своем дворе голубую грязевую осу»

«Этот камень был в моих почках»

Генно-модифицированный розовый ананас, который ученые вывели несколько лет назад

По словам автора фотографии, на вкус он как обычный ананас.

«Это крошечная полностью созревшая дыня из нашего сада»

Тень от одной из горных вершин Голубого хребта в США

«На случай, если вам интересно, как выглядит подсветка дисплея телевизора Samsung»

Это гранит возрастом 2,7 млрд лет

Огромный кристалл сахара

Вы когда-нибудь видели такую длинную батарейку?

Склад с картофелем

Это прессы для печенья

Отпечаток кожи динозавра

Груша-гигант, вес 1 кг

Я думал, что груша окажется невкусной, но, на удивление, это лучшая груша, которую я ел в этом году! © vancoura / reddit

Гигантская тыква, вес которой составляет более 272 кг

А этот вид огромных лимонов называется «лимон Пандероза» (гибрид помело и цитрона)

А это — цитрон пальчатый, разновидность цитрона, известная также под названием «Рука Будды»

Финский комплект для выживания 1940-х годов, встроенный в катапультируемое кресло

Это один большой старый кактус

Небо разделилось на ясное и облачное

Мы никогда не видели вживую столько паутины. А вы?

Крыло осы под микроскопом

Одно из самых старых деревьев Буэнос-Айреса, посажено где-то в 1791 году

«Мы с другом увидели голубя с ирокезом»