25 крутых семей, в которых живут люди с отменным чувством юмора

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Семья — это не только уют и тепло, а еще и источник неисчерпаемых шуток. В том числе друг над другом. AdMe.ru собрал лучшие подколы людей, которые испытывают свое чувство юмора на родственниках. И как они это делают! А в конце статьи вас ждет бонус — самое забавное звездное поздравление с днем рождения.

«Мой сын впервые за рулем. Я позаботился, чтобы он понял, каково это — водить машину»

«Поймал идеальный снимок моей мамы, которая пытается выгнать кота из куста»

«Я остался ночевать у родителей, и моя мама застелила мне кровать. Мне 27»

«Вот что у моих родителей висит над сушилкой»

«Мне доверили украсить стол ко Дню благодарения. Зря»

«Я попросила у мамы крутую закладку, и она дала мне это. Да, это ее фотография»

«Родители всегда были очень оригинальными при выборе костюмов»

«Моя мама сделала мне сэндвич на работу, но брат увидел записку раньше и дополнил ее»

«В шутку отправил маме копию себя, пока учусь за границей. Кажется, теперь она развлекается как может»

«Это фото на американских горках будет преследовать моего сына вечно»

«Мой сын впервые идет в школу. Я просто постарался передать свои ощущения»

«Не думаю, что мой сын понимает, сколько я играл в Call of Duty»

«Сын начал плакать, когда увидел Санту, и мы решили присоединиться к нему»

«Мы решили, что милое фото должно быть не только у нашего ребенка»

«Подарок от моего брата на Рождество»

«Мой сын забыл любимую игрушку, Гамильтона, у дедушки. Тот начал отправлять нам эти фото»

«Этот малыш так сильно любит рекламу местного адвоката, что мама оформила ему день рождения исключительно фотографиями его героя»

«У нас с женой расходятся мнения о том, как нужно украшать елку. Так продолжается уже 4 года»

«Вот такое семейное фото у нас получилось в этом году»

«Это объявление висит на двери в спальню моих родителей»

«Мой друг только что вернулся после 7-месячного отсутствия. У этого парня был лучший плакат в толпе семьи и друзей»

От брата нет вреда, если брат свежезаморожен

«Я на свадьбе. Жених и невеста — оба полицейские. Это то, что они подали гостям в качестве угощения»

«Мама беспокоилась о моей поездке в Детройт, и я отправил ей эту фотографию»

«Мой сын в костюме Флэша решил попасть в кадр к своей сестре»

Бонус: поздравление брата от Райана Рейнольдса

Мы уверены, что у наших читателей найдется немало таких историй. Если у вас есть родственники, которые любят подколоть окружающих, или вы сами это делаете — поделитесь лучшими шутками в комментариях.