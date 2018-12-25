25 крутых родителей, которые не дают своим детям скучать

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Наши родители бывают невыносимы: контролируют нас, ставят в неловкое положение перед друзьями, дарят непонятные подарки. А еще им свойственно маниакальное стремление навязчиво заботиться о взрослых детях. Однако все эти недостатки с лихвой компенсируются отменным чувством юмора и абсолютной любовью, которая лежит в основе даже самых странных поступков наших мам и пап.

Пользователи сети охотно делятся фотографиями, которые иллюстрируют их отношения с родителями. Глядя на них, AdMe.ru не может отделаться от мысли, что способность легко и весело относиться к жизни заложена генетически.

1. Чья-то мама не постеснялась стать частью шоу, лишь бы заснять своего ребенка крупным планом

2. «Папа прислал на новоселье разделочную доску, но немного промахнулся с размером»

3. «Мама нарядилась на Хеллоуин в костюм меня»

4. «Мама решила создать наемным работникам праздничное настроение»

5. Похоже, прототипом Гринча — похитителя Рождества была чья-то расстроенная мама

6. «Я работаю учительницей в Канаде, и мама связала мне такой шарф, чтобы я тут не мерзла»

7. «Попросила маму купить резинки для волос, так как мои закончились. Она сказала: „Сначала приберись в своей комнате“. Туше, мама, туше»

8. «Мой отец не особо хорош в ремонте, так что я превратил его работу в произведение искусства»

9. «Не уверен, что моя мама понимает, как именно работает мультиварка»

10. «Рождественский подарок от моего отца. Да, это его лицо прифотошоплено к репродукции Моны Лизы»

11. Когда детские мечты — закон, но исполнять их предпочитаешь малой кровью

«Разыскивается рыжий кот в аренду на 24–48 часов для участия в ужине с лазаньей в компании 2 детей 4 и 2 лет, обожающих Гарфилда. Обещаем вернуть кота счастливым и довольным. Коту не обязательно есть лазанью, если она ему противопоказана. Диких кошек не предлагать! По завершении мероприятия заберите кота обратно (заводить кота не собираемся). Заранее спасибо! Уже почти отчаявшаяся, но пока еще не сумасшедшая мать 2 детей, у которой нет знакомых владельцев рыжих котов».

12. Когда отлучилась всего на минутку, пока набирается ванна, а в ней уже размораживается мамина индейка

13. «Перед отъездом я попросил отца кормить кошку, а он потерял ключ от моего дома и не придумал ничего лучше, чем бросать еду через почтовый ящик»

14. «Мама навещает папу в больнице. Угадайте, кому досталась кровать?»

15. «Впервые в доме родителей моей подруги. Так и не решился вытереть руки их полотенцем»

16. «Просто попросила отца оставить утюжок у двери перед тем, как он займет душ»

17. «Записка от мамы: „Твой ужин в холодильнике“»

18. «Отец только что понял, что съел половину своего сэндвича прямо с бумагой»

19. «К 21-му дню рождения родители подготовили альбом с моими фотографиями. Я не сразу догадался, почему в начале были эти снимки»

20. «За вечер уже несколько человек хотели сфотографироваться с моим отцом, приняв его за Дэнни Де Вито. По мне, так вообще не похож»

21. «Папа нарядился Сантой, несмотря на то что мне уже 23, а сестре 20»

22. «Это первый мамин смартфон, и она еще не научилась ставить напоминания, поэтому делает это так»

«Перезвонить в среду».

23. «Иногда удивляюсь, как мой отец вообще дожил до 54 лет»

24. «Просто мама принесла с работы сухой лед»

25. «Каждый раз, навещая меня, отец прячет где-нибудь $ 20. Это место оказалось самым надежным. Я готовила кофе неделю, прежде чем заметила купюру»

А какие странные сюрпризы преподносили ваши родители?