25 фотографий, которые меркнут на фоне комментариев к ним

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Всего один колкий комментарий может превратить даже самое тривиальное фото в шедевр юмора. Тем более когда за дело берутся опытные интернет-комментаторы, чье чувство юмора и фантазия создают просто взрывной коктейль.

AdMe.ru нашел 25 человек, которым порой даже повода не нужно, чтобы отвесить очередную гениальную шутку.

«Я после того, как скачала мобильное приложение для изучения французского и прошла 1 урок»

«Когда закончил 14-дневную диету за 4 часа 27 минут»

«Основной аккаунт в соцсетях и приватный аккаунт»

«Офицер, я хочу сообщить о преступлении: мой хозяин на самом деле не бросил тот мячик»

«Блин, в Нью-Йорке даже акулы пользуются метро, чтобы добраться до работы»

«Когда ты сидишь на диване, а твоя мама пришла пылесосить»

«Фотография, которая точно описывает меня и мой внутренний мир»

«Птицы-секретари такие красивые, что им стоило бы вести бьюти-блог»

«Переезжать в большой город из деревни бывает очень непросто»

«Когда ты пытаешься быть солнечным лучиком, но люди все продолжают испытывать твое терпение»

«Фред Флинстоун недавно прокатился по нашему району»

«Это я в 11 лет слушаю грустные песни про расставания, когда сам еще никогда не был в отношениях»

«Когда парни говорят: „Я знаю, я ранил тебя в прошлом, но я изменился“»

«Покажи себя, инспектор Гаджет!»

«Самый классный Kit-Kat, который вы можете купить в торговом автомате»

«Когда у твоего сына трудный подростковый возраст и он еще в поиске своего стиля»

«Я перед тем, как пойти в университет, и сейчас»

«Панголины клевые, потому что выглядят так, будто никак не решатся сообщить плохие вести своему лорду: „Простите меня, сир... Мой господин, если позволите... пленники... они... ох, они сбежали“»

«Когда же мой ненаглядный муж вернется с моря?»

«Работай, пока твой банковский счет на станет похож на телефонный номер»

«Доступный баланс».

«Черт, пришельцы-нелегалы крадут наши рабочие места»

«Все эти новомодные игрушки для собак, эти фрисби... В мою молодость все, что у нас было, — это простая деревянная палка»

«Тот самый человек в групповых чатах, который никогда ничего не пишет, но читает каждое сообщение»

«Братан, отдай, сейчас я ему врежу!»

«А я 14 лет назад сходила в цирк и теперь, в возрасте 20 лет, я не встречаюсь ни с кем, кроме клоунов! С ума сойти, как устроена жизнь!»

Какая подпись рассмешила вас больше всего? Может, у вас самих родился смешной комментарий к одной из этих фотографий?