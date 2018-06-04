25 фотографий, которые меркнут на фоне комментариев к ним
Всего один колкий комментарий может превратить даже самое тривиальное фото в шедевр юмора. Тем более когда за дело берутся опытные интернет-комментаторы, чье чувство юмора и фантазия создают просто взрывной коктейль.
AdMe.ru нашел 25 человек, которым порой даже повода не нужно, чтобы отвесить очередную гениальную шутку.
«Я после того, как скачала мобильное приложение для изучения французского и прошла 1 урок»
«Когда закончил 14-дневную диету за 4 часа 27 минут»
«Основной аккаунт в соцсетях и приватный аккаунт»
«Офицер, я хочу сообщить о преступлении: мой хозяин на самом деле не бросил тот мячик»
«Блин, в Нью-Йорке даже акулы пользуются метро, чтобы добраться до работы»
«Когда ты сидишь на диване, а твоя мама пришла пылесосить»
«Фотография, которая точно описывает меня и мой внутренний мир»
«Птицы-секретари такие красивые, что им стоило бы вести бьюти-блог»
«Переезжать в большой город из деревни бывает очень непросто»
«Когда ты пытаешься быть солнечным лучиком, но люди все продолжают испытывать твое терпение»
«Фред Флинстоун недавно прокатился по нашему району»
«Это я в 11 лет слушаю грустные песни про расставания, когда сам еще никогда не был в отношениях»
«Когда парни говорят: „Я знаю, я ранил тебя в прошлом, но я изменился“»
«Покажи себя, инспектор Гаджет!»
«Самый классный Kit-Kat, который вы можете купить в торговом автомате»
«Когда у твоего сына трудный подростковый возраст и он еще в поиске своего стиля»
«Я перед тем, как пойти в университет, и сейчас»
«Панголины клевые, потому что выглядят так, будто никак не решатся сообщить плохие вести своему лорду: „Простите меня, сир... Мой господин, если позволите... пленники... они... ох, они сбежали“»
«Когда же мой ненаглядный муж вернется с моря?»
«Работай, пока твой банковский счет на станет похож на телефонный номер»
«Доступный баланс».
«Черт, пришельцы-нелегалы крадут наши рабочие места»
«Все эти новомодные игрушки для собак, эти фрисби... В мою молодость все, что у нас было, — это простая деревянная палка»
«Тот самый человек в групповых чатах, который никогда ничего не пишет, но читает каждое сообщение»
«Братан, отдай, сейчас я ему врежу!»
«А я 14 лет назад сходила в цирк и теперь, в возрасте 20 лет, я не встречаюсь ни с кем, кроме клоунов! С ума сойти, как устроена жизнь!»
Какая подпись рассмешила вас больше всего? Может, у вас самих родился смешной комментарий к одной из этих фотографий?
Фото на превью jrodriguez713/twitter