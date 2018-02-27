Авторам этих 25 комментариев нужно дать премию за то, что подняли нам настроение

Все эти картинки и посты остались бы просто картинками и постами — по сто штук в день таких видишь. Но пришли они, комментаторы, и перевернули все с ног на голову. Давайте вместе посмеемся над тем, что получилось в итоге.

AdMe.ru собрал самые остроумные комментарии со всего интернета, авторам которых нужно дать премию за наше хорошее настроение.

А вам встречались комментарии, которые сделали ваш день?

Фото на превью Diablooo/Pikabu

60 На склад!
6 Комментарии
  • 27 февраля 2018
  • 6
  • 22161

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