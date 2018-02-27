Авторам этих 25 комментариев нужно дать премию за то, что подняли нам настроение
Все эти картинки и посты остались бы просто картинками и постами — по сто штук в день таких видишь. Но пришли они, комментаторы, и перевернули все с ног на голову. Давайте вместе посмеемся над тем, что получилось в итоге.
AdMe.ru собрал самые остроумные комментарии со всего интернета, авторам которых нужно дать премию за наше хорошее настроение.
А вам встречались комментарии, которые сделали ваш день?
Фото на превью Diablooo/Pikabu