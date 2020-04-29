25+ клевых вещей, которые одни люди за ненадобностью выбросили, а другие с радостью подобрали

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Продукты питания, у которых срок годности подходит к концу, в развитых странах чаще всего выбрасывают, причем без какого-либо сожаления. И масштабы такого положения дел впечатляют. Так, только в одних США пищевые отходы составляют 30–40 % от общего числа произведенных продуктов. Из-за этого в Соединенных Штатах, а также европейских городах, много лет распространено движение dumpster diving («погружение в мусорное ведро»). Поначалу дайверы — так называют тех, кто копается в мусорных контейнерах, — выискивали пригодную к употреблению еду, выброшенную супермаркетами и ресторанами. Но со временем люди стали подбирать не только продукты питания, но и одежду, мебель, косметику, технику.

Конечно, одни вынуждены делать это из-за низкого уровня доходов, но для других такое времяпрепровождение является чем-то вроде хобби, которое к тому же может приносить доход. На Reddit существует даже целое сообщество, в котором пользователи сети показывают, какие вещи они нашли в контейнерах и на обочинах дорог. Мы в AdMe.ru просмотрели некоторые фото и, честно говоря, изумились тому, насколько стало избалованным общество потребления. Люди выкидывают золото и деньги. Буквально! Вы только сами посмотрите, какие чудесные предметы оказываются выброшенными. И очень хорошо, что в итоге их кто-то подбирает и забирает себе, ведь тем самым они пусть чуть-чуть, но спасают планету от захламления.

«Нашла эти туфли от Gucci в мусорном контейнере возле колледжа. Кстати, грязь на носке легко отмылась»

Пользователи Reddit подметили, что аналогичная пара новой обуви Gucci стоит $ 1 150.

«Нашла это 14-каратное золотое кольцо ручной работы. Cтоит оно $ 200 (камень — обычное стекло). Также рядом нашла эти маленькие ручки»

«Нашел эту трубу Carol Brass CTR-1000H-YS, которая стоит примерно $ 400»

«Вытащил это из мусорного контейнера у аптеки. Все абсолютно новое. Отправил в благотворительный фонд»

«Мы с мужем наконец-то решились на наш первый дайвинг. Это было весело!»

«Рядом с мусорными контейнерами нашла чемоданы American Tourister середины ХХ века»

«У меня сегодня был удачный улов»

«Нашел старый набор, состоящий из компаса, подзорной трубы и лупы»

«Нашел эту красоту в шкатулке с кучей бижутерии. 14-каратное желтое золото с танзанитом в середине, окруженным 23 настоящими бриллиантами»

«На обочине я заметил этот набор из 4 стульев с запиской „Бесплатно, теперь я веган“. Спасибо тебе, веганский незнакомец!»

«Нашел эту миниатюрную музыкальную шкатулку iJuke в мусорном контейнере у жилого комплекса»

«На обочине нашла 6 стульев из IKEA»

«Нашел этот 65-дюймовый полностью рабочий телевизор. Прежние владельцы даже пульт прикрепили к нему»

«Моя первая находка. Мы оба в восторге»

«Нашел сегодня в мусоре 150-летнюю книгу с медицинским текстом»

Это пепельница, которой почти 100 лет

«Мой парень нашел это в мусорном контейнере на работе. Я почистила кожу уксусом, а дерево смазала льняным маслом»

Эти полностью работоспособные MacBook Pro и iPod mini тоже были выброшены. Но их подобрали люди, которые знают цену вещам

Эти потрясающие винтажные предметы тоже обрели новый дом

«В корзине местного благотворительного магазина нашел две подарочные карты. Проверил их баланс — на каждой по $ 100»

«Я нашел саксофон. Планирую продать его за $ 200 и отдать их в счет долга за обучение»

«Нашел деньги в старом рюкзаке, выброшенном в мусорный контейнер»

«Один из самых безумных уловов за 8 лет дайвинга. Все абсолютно новое. Вскоре продала все это за $ 800»

А вы хоть раз в жизни подбирали что-нибудь ценное, но выброшенное кем-то в мусор за ненадобностью?