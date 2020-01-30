25+ избитых фраз, которые раздражают всех до нервного тика
Всем нам порой приходится слышать от близких и даже малознакомых людей различные нравоучения, умозаключения и советы. Некоторые из них со временем начинают раздражать нас едва ли не до зубовного скрежета, но причина такой бурной рефлексии на эти фразы-клише не всегда кроется лишь в том, насколько часто их отпускают в наш адрес. Задумывались ли вы когда-нибудь, что подобные наставления не имеют ничего общего с действительностью и что попытка следовать им приведет в никуда?
Мы в AdMe.ru не без помощи пользователей соцсетей набросали список бессмысленных фраз, которые нам изо дня в день приходится слышать от окружающих. Оказывается, даже вполне разумные советы на практике не принесут никакой пользы и способны лишь загнать нас в тупик.
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«Проживай каждый свой день так, будто он последний». Хорошо, я уволюсь с работы, куплю «Мерседес» и спущу все деньги на всякие непотребства. И что прикажете мне делать завтра? © docfate / Reddit
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«Как можно шутить про бывших, ведь это был твой выбор». Я недовольна порой по полдня, что взяла пирожок с капустой, а не с картошкой, о каком выборе идет речь? © Nastya_VV / Twitter
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«Старайся спать, пока спит ребенок». Ну да, если у вас больше одного ребенка, они ведь синхронизируют графики сна. © Unknown author / Reddit
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«Хватит работать на дядю». Хоть убейте, не могу понять, что в этом такого ужасного. Если этот самый дядя нормально платит, то чего бы, собственно, и нет? © olya_dd / Twitter
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«Утро вечера мудренее». Кого вы обманываете? Завтра меня будут ждать все те же проблемы. © Tawny_Harpy / Reddit
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Ненавижу, когда я мою посуду и в это же время на кухне находится мама, потому что: «Дочь, ты куда столько моющего средства льешь? Напор воды поменьше сделай, мы вообще-то не миллионеры. Это надо мыть не так!» И мое любимое: «Кто тебя такую замуж возьмет?» © yuussssssss / Twitter
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«Просто будь собой». То, что я был собой, и стало причиной проблемы. © qanazoga / Reddit
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«Счастье за деньги не купишь». Друг, если ты дашь мне прямо сейчас $ 1 000 000, я буду самым счастливым человеком до конца своих дней. © Crunchymemes_v1 / Reddit
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Меня нереально бесит фраза «Взял кредит на айфон и ездит на маршрутке». Брать кредит на что-то важное — это нормально. Покупать дорогую вещь, если она будет приносить комфорт и радость, тоже нормально. И ездить на общественном транспорте нормально, не все хотят машину и не всем она нужна. © mementomorrigan / Twitter
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«Клиент всегда прав». Наглейшая ложь. © Malex_API / Reddit
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Обожаю людей, которые на претензии к низкой средней зарплате говорят: «Ну вот я программист, что мешало вам тоже пойти в программисты?» В стране должны быть учителя, врачи, кассиры, продавцы, дорожники, фермеры, и все они имеют право на нормальный уровень жизни, разве нет? © beriFM / Twitter
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Меня дико бесит фраза «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Эта фраза не несет абсолютно никакого смысла. Я всегда праздную Новый год как попало, а год выходит вроде неплохой, и наоборот. От одного дня не может зависеть весь год. © kemovriz / Twitter
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Врач сказал, что «тренировки добавят мне годы жизни», и это правда. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85. © hwhp_ / Twitter
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«Ты не найдешь работу, если будешь целыми днями пялиться в компьютер!» Эту фразу я слышал в детстве, когда мечтал стать программистом. © Migoturr / Reddit
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Ненавижу фразу «Ты же девочка». Будто бы у меня был выбор. © StunningPosts / Twitter
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«Спал как младенец». Люди, которые говорят эту фразу, вообще имеют представление о том, как спят младенцы? Это сравнение имеет смысл, если только произносить его в контексте: «несколько раз просыпался от голода, плакал, ходил под себя». © thrasherfect92 / Reddit
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Фраза, которая может убить любые отношения: «А моя мама шьет / готовит борщ / гладит по-другому». © AfalinaDelfinka / Twitter
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Бесят люди, которые говорят: «Ой, я, как машину купил, уже и не помню, как это — на метро ездить!» В смысле ты не помнишь? Ты в 3 года машину купил? © sergii_detkov / Twitter
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«Не читай при тусклом свете, а то ослепнешь». Нет, не ослепну. Это все равно что сказать: «Не слушай шепот, а то оглохнешь». © SpockHasLeft / Reddit
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«Он тебя не заслуживает! Ты достойна лучшего!» На самом деле это означает: «По правде говоря, мне плевать на твои проблемы, так что я просто подбодрю тебя этой заезженной фразой». © SpeckledCollie / Reddit
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Меня ужасно бесят «серьезные взрослые» люди, которым говоришь о какой-то своей хотелке, а потом слышишь: «Ой, зачем тебе это надо, деньги потратить некуда?» Но еще больше меня бесят люди, которые говорят точно так же, но при этом сами спускают деньги на игровые приставки или телефоны. © blinpalin / Twitter
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Самая лживая фраза от мамы: «Я тебя потом лечить не буду!» © palnom6 / Twitter
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Как же надоели эти советы в духе «чтобы добиться успеха, нужно выйти из зоны комфорта». Какой еще зоны, какого еще комфорта? Может, вы там и живете вечно в комфорте, но мне комфорт лишь только снится. Да и вообще, что плохого в том, чтобы жить комфортно? Да это и есть успех! © twidade_Iucks / Twitter
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«Просто представь, что все зрители в зале голые». Никогда этого не понимал. Как то, что все вокруг будут голыми, заставит меня меньше волноваться перед выступлением? © iamyournewdad / Reddit
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Люди, которые советуют «найти дело по душе», просто не знают, что после работы в офисе у тебя нет души. © MarinaKolmykova / Twitter
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«То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Нет. Люди, которые столкнулись с жестокостью и другими травматичными явлениями в своей жизни, не всегда становятся сильнее от этого. © Dabrigstar / Reddit
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«Кто тебе стакан воды в старости подаст?» Да купите вы уже наконец кулер и поставьте рядом с кроватью. © lo_quotess / Twitter
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Если вы еще учитесь в школе или университете, уже сейчас прекращайте общение с людьми, которые говорят: «Я ничего не выучил, кошмар, как жить», а потом получают пятерки. Это ваши будущие знакомые, которые говорят, что у них осталось 100 рублей до конца жизни, а потом летят на Бали. © Kiselimba / Twitter
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Вот эти советы типа «выбросьте все вещи, в которых вам некомфортно и в которых вы себе не нравитесь» — это, конечно, замечательно, но в чем я к мусорному баку пойду? © Alistrina / Twitter
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Самая лживая фраза — «C меня шоколадка». © koffboy / Twitter
Бонус: издержки профессии
- Знаете, какая фраза больше всего бесит работников магазина ритуальных услуг? «Ну, примерно вашего роста». © ann_by / Twitter
А какие чужие советы или умозаключения вы бы внесли в свой личный антирейтинг?