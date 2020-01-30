25+ избитых фраз, которые раздражают всех до нервного тика

«Он тебя не заслуживает! Ты достойна лучшего!» На самом деле это означает: «По правде говоря, мне плевать на твои проблемы, так что я просто подбодрю тебя этой заезженной фразой». © SpeckledCollie / Reddit

Меня ужасно бесят «серьезные взрослые» люди, которым говоришь о какой-то своей хотелке, а потом слышишь: «Ой, зачем тебе это надо, деньги потратить некуда?» Но еще больше меня бесят люди, которые говорят точно так же, но при этом сами спускают деньги на игровые приставки или телефоны. © blinpalin / Twitter

Самая лживая фраза от мамы: «Я тебя потом лечить не буду!» © palnom6 / Twitter

Как же надоели эти советы в духе «чтобы добиться успеха, нужно выйти из зоны комфорта». Какой еще зоны, какого еще комфорта? Может, вы там и живете вечно в комфорте, но мне комфорт лишь только снится. Да и вообще, что плохого в том, чтобы жить комфортно? Да это и есть успех! © twidade_Iucks / Twitter