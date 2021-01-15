25+ историй от читателей AdMe.ru о людях, которые ляпнули откровенную глупость и даже этого не заметили
Некоторые люди, даже те, кто обладает высшим образованием, живут по принципу «небо — синее, трава — зеленая, помидор — красный». Из-за этого они иногда говорят такое, что у их собеседников глаза округляются и рот непроизвольно открывается. Мало того, они еще настаивают на своей правоте и даже не думают соглашаться с другим мнением.
Недавно читатели AdMe.ru поделились самыми глупыми фразами, которые они только слышали, и мы выбрали наиболее уморительные из них.
- Моя знакомая перед поездкой за границу очень волновалась, что не будет ничего понимать, и не только потому, что не знала английского. А потому, что там даже цифры не как у нас, а римские. © Эргосум / AdMe
- Несколько лет назад едем в машине с мужем и его другом. Друг, глядя вперед и видя в небе прямо по курсу реверсивный след от летящего самолета: «О, смотрите, ракету запустили!» До сих пор с мужем вспоминаем. © Elena Bazanova / Facebook
- Одногруппник как-то выдал, что ночной тариф на такси дороже, потому что водителю приходится всматриваться в дорогу и напрягаться из-за темноты, что, соответственно, и увеличивает оплату его «труда». © EUPHORIA / AdMe
- Мне взрослая барышня 23 лет пыталась доказать, что нельзя сидеть на подоконнике, если под ним горячая батарея! Потому что можно забеременеть без физиологического контакта! Там было еще много слов с биологической направленностью, значение которых она явно не знала. 3 человека так и не смогли ее переубедить. Интернета тогда не было, а в библиотеку ее было не затащить. © Хищный ЗаИц / AdMe
- Один мой знакомый был убежден, что гусь — это «муж» утки. © Анна Цветкова / Facebook
- «Саша Черный — это псевдоним Пушкина», — вот что я однажды услышал. До сих пор помню, хотя прошло лет 15. © Станислав Крутень / Facebook
- Меня позавчера спросили, жив ли еще Шерлок Холмс... Он, конечно, бессмертен, но я чего-то растерялась... © Кристина Миллер / Facebook
- Один раз на почте мужчина в очереди передо мной отправлял посылку в Чили. Работница почты решила его поправить и сказала, что Чили — это перец и такой страны нет. Когда он объяснил, что это не так, она задалась вопросом, почему страну назвали в честь перца? Мы искренне пытались не ржать в голос всей очередью. © Detcher / AdMe
- Я как-то покупала в строительном магазине линолеум. Висит ценник. Я подзываю менеджера и спрашиваю: «Девушка, скажите, пожалуйста, это цена за погонный метр или за квадратный?» На что она мне ответила с таким возмущением: «Вы что! Разве метр может быть квадратным?» Я аж сама растерялась. © Елена Ломакина / Facebook
- Соседка повадилась каждый день загорать на крыше. Я сказала ей, чтобы она не усердствовала, потому что в этом году очень активное солнце. Она в ужасе округлила глаза и спросила: «Что, в нашем районе?» © Ирена Крейбых / Facebook
- У меня однажды прохожий спросил, сложно ли мне было научить щенка ходить. Он думал, что щенков, как и детей, нужно учить ходить. Мне 16 или 17 лет было, а ему за 40 или даже под 50. И он еще спрашивал, насколько сложно учить ходить, ведь у них 4 лапы и они не понимают нашего языка. На полном серьезе. © Melanta Pimkina / Facebook
- Мой бывший коллега, защитивший кандидатскую в области экономики, совершенно серьезно спросил у меня, что такое дефолт... © Лариса Абаренова / Facebook
- Одна моя знакомая, когда ходила беременная, спросила меня: «А как бедный ребенок в животе сидит? Вот я ем огурец, и если плохо прожую, то кусок упадет ему на голову. Это не повредит ему?» Я даже не знала, с чего начать объяснение анатомии для нее. © Оксана Райкова / Facebook
- Университет, юридический факультет. Студент убеждает коллег, что юридические лица — это люди, окончившие юридический. © Maria Butuc / Facebook
- Участвовала в споре, сколько всего океанов, и меня пытались убедить, что их 7. Не убедили, я победила. Еще один случай: взрослый и умный человек убеждал меня, что все огурцы одного сорта. Просто чем дольше он висит на кусте, тем длиннее становится. Я так и не смогла его убедить, что сортов много. © Anya Bodansky / Facebook
- Однажды мне на домашний телефон позвонила женщина и попросила Вадима. Я ответила, что она ошиблась номером. Через минуту ситуация повторилась. Когда она позвонила в третий раз, я сказала: «По этому номеру нет никакого Вадима, не звоните, пожалуйста, больше». На что она ответила: «Так я на „повтор“ нажимаю и все равно не туда попадаю?!» © Дарья Де Клерк / Facebook
- Я по образованию пианистка. Одна знакомая спросила, почему у меня дома рояль, я ведь должна играть на пианино. © Alena Alena / Facebook
- Как-то зашла в магазин компьютерной техники: тогда только появились силиконовые клавиатуры, и я хотела себе такую. Когда я спросила продавца, мне парень с очень умным видом ответил, что силикон — это кремний, кремний — это камень, а клавиатуры каменными не бывают. © Anna Afortunada / Facebook
- У меня была подвеска с профилем Нефертити. Завуч школы, где я работала, спросила у меня, какой это знак зодиака. © Bella Velikovskaia / Facebook
- Однажды я услышала, что динозавры вымерли, потому что Солнце взорвалось. Даже не нашла что ответить на такое. © Светлана Воробьева / Facebook
- Моя мама собиралась на гастроли в США. Наша родственница на полном серьезе попросила, чтобы мама сфоткалась на фоне Эйфелевой башни. © Liana Kyureghyan / Facebook
- — Ты ничего не знаешь о Чернобыле?
— Нет, а когда это было?
— В 1986 году.
— Как я могу знать о чернобыльской катастрофе, если я родилась через 2 года после нее? © Марианна Буюклы / Facebook
А какие еще нелепые фразы вы когда-либо слышали?
Фото на превью Елена Ломакина / Facebook