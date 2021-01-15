25+ историй от читателей AdMe.ru о людях, которые ляпнули откровенную глупость и даже этого не заметили

Некоторые люди, даже те, кто обладает высшим образованием, живут по принципу «небо — синее, трава — зеленая, помидор — красный». Из-за этого они иногда говорят такое, что у их собеседников глаза округляются и рот непроизвольно открывается. Мало того, они еще настаивают на своей правоте и даже не думают соглашаться с другим мнением.