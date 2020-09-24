25+ историй о неудачных интернет-заказах. И сюжетные повороты там круче, чем в триллере

Заказывал чехлы на автомобиль из экокожи, навязали еще кучу всяких сопутствующих товаров. А на почту пришла посылка размером чуть больше коробки из-под обуви: или они из китайского шелка, или для игрушечной машинки. Посмотрел я на эту надуваловку и отказался, не вскрывая (начальник почты, жена одноклассника, подсказала). А я еще прямо с почты звонил, по наивности своей хотел спросить, может, произошла какая-то ошибка. Сколько угроз и кар я наслушался от них! И уголовное преследование, и суд, и Роспотребнадзор, и т. д. Люди, не ведитесь! Если видите подвох, отказывайтесь от посылки прямо на почте, не вскрывайте ее. И не бойтесь их пустых угроз! © Александр Соколов / facebook