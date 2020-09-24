25+ историй о неудачных интернет-заказах. И сюжетные повороты там круче, чем в триллере
Покупки в интернет-магазинах давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Тут вам и удобство, и простота, и по торговым центрам не нужно километры наматывать. А еще десятки случаев настоящих разочарований, которыми мы и попросили поделиться наших читателей. И они еще как поделились.
Мы в AdMe.ru зачитались вашими комментариями и историями пользователей сети о котах в мешке из интернета. А в бонусе вас ждут советы, которые точно помогут уменьшить количество неудачных приобретений.
- Мой самый первый заказ в китайском интернет-магазине. Там было написано «на 2 чашки». Наивная, я еще не подозревала тогда, что чашки могут быть и кукольные. Ну что же, чайник теперь стоит для красоты и как напоминание, что расслабляться нельзя никогда. © Oksana Roman / AdMe
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Заказала в российском интернет-магазине занавески, все уточнили, все хорошо. Отправили через почту, открываю, а там 4 куска материала и 4 мешка песка. Стала писать претензии, благо через месяц вернули деньги. © Калима Токтогонова / facebook
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Муж решил мне сюрприз сделать: заказал хорошенькую футболку с капюшоном и котами. Перед этим старательно выпытал мой размер. И вот пришла футболка, размер L. Фигли. Чистая S. Ушла племяшке, а я не стала расстраиваться, там к тому же еще и материал — синтетика. © Любовь / AdMe
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Заказал в сети товар с доставкой на дом.
Ожидание: ох, как здорово! Не нужно ездить по магазинам, выбирать, тратить время! Реальность: отменяю все дела на следующий день, сижу дома и жду курьера, который может приехать только в 3-й вторник месяца примерно с 9 утра до 12 ночи.
Ну ништяк сэкономил время. © YURBASS1992 / Pikabu
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И да, сидишь такой целый день, ждешь курьера, а в конце дня SMS приходит, что курьер был, но не застал никого дома. © Eugene5001 / Pikabu
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Заказывала на китайском сайте шелковый черный халат длиной до середины голени. Приехало чудо, еле прикрывающее попу. Отправлять обратно не стала — использовался по иному назначению, но больше одежду там не беру. И да, размерная сетка соответствовала. Да, отзывы были нормальные. Удивляюсь, когда народ там платья да костюмы на важные мероприятия заказывает. © Мама Говарда / AdMe
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Позвонили из интернет-магазина, в котором часто заказываю, и попросили больше не встречать курьеров в домашней уютной пижамке, так как они жалуются, что после доставки хочется не работать, а домой и в пижамку. © Подслушано / Ideer
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Заказал непромокаемый костюм, чтобы на работу ездить. И вот он приехал: куртка короткая и широкая, рукава такие же, брюки на 3 размера больше. Больше одежду через интернет не покупаю. © Гадский Папа / AdMe
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Заказывал чехлы на автомобиль из экокожи, навязали еще кучу всяких сопутствующих товаров. А на почту пришла посылка размером чуть больше коробки из-под обуви: или они из китайского шелка, или для игрушечной машинки. Посмотрел я на эту надуваловку и отказался, не вскрывая (начальник почты, жена одноклассника, подсказала). А я еще прямо с почты звонил, по наивности своей хотел спросить, может, произошла какая-то ошибка. Сколько угроз и кар я наслушался от них! И уголовное преследование, и суд, и Роспотребнадзор, и т. д. Люди, не ведитесь! Если видите подвох, отказывайтесь от посылки прямо на почте, не вскрывайте ее. И не бойтесь их пустых угроз! © Александр Соколов / facebook
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Наткнулась на интернет-магазин хенд-мейд-украшений. Цены заоблачные, много поклонниц, хвалят ее золотые руки. Эй, талантище, я твой «хендмейдовский» кулон за копейки на AliExpress заказала, даже шнурочек такой же! © Подслушано / Ideer
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Заказала фен, в положенный срок его так и не доставили. Я ждала несколько дней, потом разговаривала с человеком, который отвечает за доставку, и снова ждала. В общем, фен я все еще не получила. Заказывала его в 2015 году. © Akshaya Sundararajan / Quora
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— Мне это все знакомо. Заказывал доставку MacBook, а получил 2 пачки печенья. © Спартак Чернявский / facebook
— Заесть стресс, так сказать. © Mary Bulgakova / facebook
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Я заказал жене в подарок на Новый год спортивный костюм. Доставку обещали в течение 7 дней, пришла через месяц, ну да ладно. Вот 31-е число, застолье, гостей полон дом, я выкатил коробку с подарком, гости смотрят — интересно же, а тут бац... Трусы мужские, да такого размера, будто их целая армия носила и растянула. Так стыдно и неловко мне еще не было. © Гоша Носов / facebook
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Набор детской посуды из 12 приборов. Все вместе уместилось на спичечном коробке. Никогда так не ржала. © Marina Scirova / facebook
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У меня получилось интереснее: внезапно пришла шапочка, которую никто не заказывал. К сожалению, обратный адрес по-китайски, нет ни телефона, ни адреса электронной почты, так что вернуть нет возможности. © Anna Dziuba / facebook
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А как же раздражает, когда ты видишь на каком-то сайте рекламу определенного товара, переходишь по ссылке, и в этом интернет-магазине продается все что угодно, кроме того товара, на который я и нажимал. © Derek Demitrius / Quora
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Я заказала чехлы для мобильного телефона, уже 3 раза сменила телефон, а они так и не пришли. Вот думаю, глядя на все это: ну и фиг с ними, лучше и не видеть те чехлы. © Наргиза Юсупова / facebook
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Я заказывала платье, хотела на свадьбу надеть. Вот пришла посылка, пакет. Я еще подумала, что они платье спрессовали так, а оказалось, что внутри 2 упаковки «брендовых» солнечных очков. Фальшивых. © Irina Kuhn / facebook
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Купил мочалку и нашел внутри личинки осы (упакованные). Я оставил их в гараже в ведре, чтобы посмотреть, какими они станут. И это действительно были осы. © KazoBanjooie64 / reddit
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Заказывала очки солнцезащитные. Написано, что размер универсальный. Писала продавцу, спрашивала, взрослые или детские. Ответ: «Универсальные». И вот прислали. Детские! © Виктория Сосновская / facebook
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Однажды вместо модели домика пришел подводный фонарь для бассейна. Деньги вернули, фонарь оставили. Жаль, бассейна нет, классный фонарь был, разноцветный. © Елена Розенберг / facebook
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Заказала на российском сайте шапку норковую вязаную за ₽ 3 000. Пришла спортивная шапочка за ₽ 50. Я просто офигела от такой наглости. А сайт так и продолжал существовать. © Елена Ищенко / facebook
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Моя мама купила что-то в китайском интернет-магазине. И вот в течение месяцев после этого она продолжала получать пакеты с разными вещами. Она их не заказывала, да и сами вещи были ей абсолютно не нужны. Наконец через полгода это просто прекратилось. © [deleted] / reddit
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Заказали чехлы на мобильный, а пришли ресницы накладные © Вікторія Дерій / facebook
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Заказала дочке белый брючный костюм. Через 2 недели со скандалом в Миргород вместо Мирнограда пришла посылка, хотя на городе акцентировалось внимание. Переадресовали. Пришел, долгожданный... Бирюзовая майка с шортами маленького размера. © Юлия Новикова / facebook
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Увидела скидки 60 % в интернет-магазине, решила сэкономить и сделала заказ. Курьер не заметил мою машину и въехал в бампер. © Подслушано / Ideer
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— Сколько раз заказывала, всегда приходило правильно. В большинстве случаев люди просто невнимательны: размер не тот выбирают или покупают у сомнительных продавцов. Один знакомый заказал часы, а ему прислали фото этих часов. Так возмущался, хотя в описании было ясно написано, что это плакат с часами, а не сами часы. © Светлана Дубковецкая / facebook
— Но некоторые продавцы меняют описание товара уже после покупки. У меня так однажды было. © Александра Бычкова / facebook
— Тут все просто: во время заказа делаешь скриншот и, если будут изменения, выигрываешь спор. © Sergey Rö / facebook
Бонус: пользователи также поделились советами, как обезопасить себя от возможных неприятностей при онлайн-покупках
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На китайских сайтах нужно всегда читать и выбирать модель нужного размера, так как они основной ставят цену самого маленького товара. Под каждой прикольной штукой откройте, что там есть еще, и увидите, как цена поменяется. © Terēze Onufrijeva / facebook
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Если заказываю онлайн в сомнительных магазинах, то всегда только с оплатой при получении и возможностью проверить товар перед оплатой! В проверенных временем интернет-магазинах сразу провожу оплату, так как знаю, что есть обратная связь и все под контролем. © Maryna Clouse / facebook
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Сохраняйте товары в своем списке желаний. Есть вероятность, что сайт предложит вам скидку. © Hridayd / reddit
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Да, бывают с китайскими сайтами непонятные ситуации, но там хорошая система оплаты. Можно увидеть товар, а уже только после этого дать отмашку на оплату. Сами так заказывали, главное, открытие посылки снимать на видео. © Ирина Ершова / facebook
А какими хитростями пользуетесь вы, чтобы купить в сети только самое лучшее?