25+ историй о странных собеседованиях, к которым жизнь не готовила ни соискателей, ни кадровиков

Собеседовался в одну IT-компанию. Рекрутеров двое: мужчина и женщина. Мужчина решил «пощупать» мои знания в технической сфере:

— Чем отличается TCP от UDP?

Это протоколы передачи сообщений в компьютерных сетях. TCP гарантирует доставку, порядок и целостность сообщений, UDP — нет. Память подкидывает мне анекдот из студенческого прошлого, и я произношу:

— Знаю анекдот про UDP, но не факт, что он до вас дойдет...

Женщина засмеялась, мужчина в недоумении смотрит на меня:

— Хм, ладно, следующий вопрос...

Секундная пауза. Он начинает смеяться. Дошло. Я добиваю:

— А еще знаю анекдот про TCP. Если он до вас не дойдет, я повторю его снова.

Одобрительно засмеялись все. Это был самый уместный анекдот в моей жизни. © axtrace / Pikabu