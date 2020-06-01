25+ историй о странных собеседованиях, к которым жизнь не готовила ни соискателей, ни кадровиков
Для соискателя собеседование часто оказывается серьезным испытанием. Проверка стрессоустойчивости, неуместные вопросы, не имеющие никакого отношения к должности, психологические тесты и прочие подводные камни, к которым практически невозможно подготовиться заранее. Впрочем, рекрутеры тоже нередко попадают в ситуации, когда встреча с кандидатом выходит из-под контроля и начинает напоминать сюжет анекдота.
Мы в AdMe.ru верим в то, что любое собеседование — это ценный опыт, а иногда и искрометная история, которую оценит компания друзей. Случаи из жизни кадровиков и соискателей убедят в этом наилучшим образом, а бонус в конце подскажет, какой вопрос стоит задавать каждому кандидату.
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Мое любимое собеседование — когда кандидатка болтала почти 20 минут и под конец достала телефон и начала показывать фото ЩУКИ: «Смотрите, какая! 7 кило, сама поймала!» Вакансия ничего общего с рыбалкой не имела. © beta_juiletta / Twitter
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Когда я проводила собеседования, больше всего запомнился парень, у которого я спросила:
— У вас есть опыт в маркетинге?
— Нет.
— А с блокчейном?
— Нет.
— А зачем вы пришли к нам?
— Не знаю.
После 3 секунд тишины он посмотрел на тарелку с конфетами и спросил:
— Можно? © juliegagi / Twitter
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Одна девушка на собеседовании сказала, что все ее бывшие парни сейчас работают в нашей компании, и призналась, что ей не терпится увидеть выражения их лиц, когда она выйдет на работу. Это произошло в первые 3 минуты общения. © lovelanguage_sarcasm / Reddit
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Дело было много лет назад, когда мне в резюме еще писать было особо нечего и приходилось наполнять его «водой» типа длинного перечня навыков и личных качеств. Скопипастил из какого-то резюме: «стрессоустойчивость, инициативность, старательность, хорошая память», бла-бла-бла. Пригласили на собеседование. Познакомились с HR и директором, сидим общаемся. Директор: «А вот у вас тут написано про память. А как меня зовут?» Я: «Андрей». Он: «Нет, Сергей». Я: «М-м, ну тогда про память давайте вычеркнем». Поржали, должность получил и проработал там несколько лет. © Lagavulin / Pikabu
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На одном собеседовании меня спросили, чем я в свободное время занимаюсь. Я такой: «Читаю, фильмы смотрю, готовлю». Рекрутер стал спрашивать: «Что готовите? Почему на собеседование ничего не принесли нам поесть?» Ну я посмеялся. А рекрутер, как оказалось, не шутил. © Turko_the_Fair / Twitter
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Провела собеседование по скайпу с кандидатом. Сказала на прощание, мол, будут вопросы — пишите. Написал. Спрашивает оттенок краски моей желтой кухонной стены. © Inga_Kudracheva / Twitter
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Собеседовался в одну IT-компанию. Рекрутеров двое: мужчина и женщина. Мужчина решил «пощупать» мои знания в технической сфере:
— Чем отличается TCP от UDP?
Это протоколы передачи сообщений в компьютерных сетях. TCP гарантирует доставку, порядок и целостность сообщений, UDP — нет. Память подкидывает мне анекдот из студенческого прошлого, и я произношу:
— Знаю анекдот про UDP, но не факт, что он до вас дойдет...
Женщина засмеялась, мужчина в недоумении смотрит на меня:
— Хм, ладно, следующий вопрос...
Секундная пауза. Он начинает смеяться. Дошло. Я добиваю:
— А еще знаю анекдот про TCP. Если он до вас не дойдет, я повторю его снова.
Одобрительно засмеялись все. Это был самый уместный анекдот в моей жизни. © axtrace / Pikabu
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На собеседовании всегда стараюсь попасть в туалет, чтобы понять, чего стоят обещания компании. Если компания пытается показать, что они прогрессивные и современные, а в туалете жуткая советская плитка, то и отношение к работникам будет «совковое». Если обещают хорошее отношение и зарплату, а в туалете нет даже бумаги и мыла, то все их обещания — брехня. А если в туалете чисто, уютно и все есть, то и отношение к работникам в 99 % уважительное и адекватное. Еще ни разу не ошиблась. © Подслушано / Ideer
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В 22 года долго не могла найти работу. От безысходности пришла на собеседование в ООО «МЫТАКИЕКРЕАТИВНЫЕ» и в ответ на вопрос «Кем вы себя видите через 5 лет?» буркнула: «Вашим директором» (просто задолбалась ходить по собеседованиям тогда). Ну и что, взяли. © svetachalova / Twitter
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Сегодня во время собеседования я наливал воду в стаканчик и она немного перелилась. «Нервничаете?» — спросил интервьюер. «Нет, я просто всегда выкладываюсь на 110 %», — ответил я. © DmitriSychikov / Twitter
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Как-то раз проводила собеседование. Пришел мужик, ответил на 3 моих обычных вопроса, мол, где учился, прошлое место работы, что умеете. И вдруг он встал, громко сказал: «ВЫ МНЕ НЕ НРАВИТЕСЬ» — и ушел. © blinpalin / Twitter
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Как-то меня попросили рассказать о своих карьерных достижениях на английском. Ну хорошо, рассказываю. Потом рекрутер мне такая: «Я английского не знаю, но должна была проверить, что вы на нем говорите». © Olga_Vryadli / Twitter
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Ищу работу, звонят из компании:
— Здравствуйте, работу еще ищете?
— Да.
Далее следует несколько фраз с общей информацией.
— А по какому принципу компанию выбираете?
— Из общего впечатления от разговора. Плюс читаю отзывы о работодателе в интернете.
Пауза.
— Боюсь, мы вам не подходим.
И кладут трубку. © TeslaCat / Pikabu
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В 22 года пришла на собеседование в техподдержку местного провайдера. Пока ждала директора, обнаружила, что кресло, на котором я сижу, классно вращается, достаточно один раз сильно оттолкнуться — и можно сделать пару оборотов вокруг себя. За этим занятием меня и застал директор. © la_marygold / Twitter
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Я: «А что насчет зарплаты? Меня интересует сумма, регулярность выплат и система премий». Работодатель: «Вы столько спрашиваете о зарплате, что складывается впечатление, будто вы пришли работать ради денег». Я: «Правильное впечатление». © Wizard_Severus / Twitter
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Спешил как-то на собеседование. Мчусь во весь опор, почти бегу, вдруг вижу — наравне со мной идет какой-то мужик. Идем ноздря в ноздрю, но на последних метрах перед дверями я его обгоняю, при этом останавливаюсь и придерживаю дверь. На собеседовании прошел HR, осталось пообщаться с будущим начальником. Захожу в кабинет, а там этот мужик. HR не успела дверь закрыть, а он уже орет: «Принят, оформляйте!» А мне говорит: «Чего тебя собеседовать? И так вижу — вежливый, пунктуальный и ответственный». © Vipman84 / Pikabu
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На собеседовании спросили точную дату и время моего рождения, составили натальную карту, после чего предложили 40 тыс. вместо 120. А вы говорите, гороскопы не влияют на жизнь. © djeylam / Twitter
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Ходил сейчас на собеседование в бильярд-клуб, прошло все странно. Сначала анкетирование, а потом партия в русский и американский бильярд с начальником. После игры он мне пожал руку и сказал: «Хорошая игра, но людей с тату не беру принципиально: друг от гепатита умер». © hxmebxy / Twitter
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Как-то раз на собеседовании на менеджера по продажам меня стандартно попросили продать ручку. Это был 3-й такой вопрос за день, я повертел в руках недешевый Parker и сказал: «Знаете что? Эта ручка не для вас». Положил ее в карман и пошел. Остановили только на выходе. Ручку пришлось вернуть. © Yoghikitt / Twitter
Бонус: иногда этого достаточно
А какое собеседование стало самым запоминающимся в вашей жизни?
Фото на превью Yoghikitt / Twitter