25 историй, которые объясняют, почему никогда нельзя опускать руки
Бывало так, что вам хотелось бросить на полпути какое-то дело или цель, к которой вы уже долго шли? Возможно, вам не хватало мотивации или поддержки?
Сегодня AdMe.ru расскажет о людях, которые, несмотря на все но, преодолели длинный путь к своим мечтам, и их примеры вдохновляют! Эти 25 фото показывают, что никогда нельзя сдаваться и что к своим мечтам и целям нужно стремиться изо всех сил.
Они вдвоем смогли доказать, что привести себя в форму возможно. Особенно когда есть поддержка
«Пока кто-то начинает день с „нормальной работы“, а свое хобби оставляет на призрачное „потом“, я рисую карандашами»
Она не сдалась даже после 50 неудач и добилась своей мечты
Чтобы помогать своим родителям, этот мальчик в 13 лет открыл свой крошечный магазин в Уганде
«От заправщика в 1999-м до финансового директора в 2017-м. Никогда не бросайте свою мечту»
«Сегодня моя детская мечта стать пилотом наконец-то сбылась!»
«Несколько лет назад я не мог даже выйти из дома. Сегодня я впервые арендовал квартиру для людей с особенными потребностями»
«Этот человек жил в фургоне за спортзалом. Уважайте всех, кто идет за своей мечтой»
«Этот парень из моего города. Он сказал, что хочет создать футбольную команду в школе. Семья не может купить для него снаряжение, поэтому он тренируется так»
После такого сложно сказать: «Как меня достал университет»
«Всегда мечтал „летать“ как Майкл Джордан, и в невесомости моя мечта сбылась. Спасибо брату за футболку»
«Я работал водителем такси, инструктором по прыжкам с парашютом, бизнес-пилотом, и наконец меня приняли в авиакомпанию. 3 дня назад был мой первый полет»
Самодельная штанга. Вот как нужно поддерживать себя в форме без отговорок
«Мой 72-летний папа, ветеран Вьетнамской войны, окончил колледж с отличием в прошлые выходные. Возраст никогда не должен останавливать вас на пути к мечте»
Жажда знаний преодолеет любые препятствия, даже отсутствие парт
Бана аль-Абед, 7-летняя девочка из Сирии, была вынуждена переехать в Турцию, так как ее дом разрушили. Она стала известна благодаря твитам и фото с подробностями жизни беженцев. На фото Бана в Штаб-квартире ООН
«Мне 46, и я наконец-то смог попасть на работу своей мечты»
Мужчина, который любит рыбалку и не собирается сдаваться
Мелани, девушка с синдромом Дауна, всегда мечтала вести прогноз погоды. И ее мечта сбылась!
Бабушка, которой 107 лет, наконец добилась цели и получила диплом об окончании старшей школы
«В Пакистане женщины почти не выходят из дома, на улице бывают только в сопровождении мужчин. Проехав на велосипеде из Мюнстера в Ахен, я хотела доказать, что каждая имеет право на путешествия и мечты»
«После бесконечных срывов и неудачных попыток я наконец-то добился цели и сбросил 55 кг»
«Мой отец никогда раньше не играл в видеоигры. И вот он прошел Dark Souls III после 132 часов решительных попыток. Посмотрите, насколько он доволен»
«Мой друг всегда хотел объехать Америку на велосипеде. На фото он после 7 000 километров езды: он проехал от Вашингтона до штата Мэн»
Все еще остались отговорки, чтобы не идти в спортзал? Тогда посмотрите на эту пожилую даму
А что для вас является самой сильной мотивацией? Делитесь в комментариях!
Фото на превью SeanABennett / Twitter