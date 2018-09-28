25 интернет-комментаторов, которым палец в рот не клади — откусят
Некоторые пользователи интернета виртуозно владеют искусством оставлять такие комментарии, которые собирают больше лайков, чем сами посты. А многие из них не только остроумные, но еще и наблюдательные люди. Ведь не каждый заметит на фото девушки ее «злую» коленку или то, что чья-то тень похожа на Хагрида.
AdMe.ru делится с вами самыми веселыми и саркастичными комментариями с просторов интернета. Готовьтесь от души посмеяться.
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Какой комментатор показался вам самым остроумным?
Фото на превью @_michellecjjjj / Twitter