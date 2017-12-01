25 идей для новогодних елок, которые лучше не брать на заметку

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Новогоднее настроение — вещь крайне капризная: некоторых оно упорно обходит стороной до самого дня праздника, а других «накрывает» еще в октябре-ноябре. Но и те, и другие рано или поздно наряжают елку. Тут-то и раскрывается креативный подход, а фантазия спускается с тормозов. Результаты порой поражают странностью и заставляют людей с тонким чувством прекрасного хвататься за голову. AdMe.ru собрал 25 идей для новогодних елок, которые вряд ли придут в голову, разве что привидятся в абсурдном сне. Просмотр этих уморительных творений, может, и не заразит вас новогодним настроением, но уж точно зарядит позитивом.

Хочется взглянуть на человека, который как-то раз сказал: «А почему бы нам не сделать елку из пеликанов в этом году?»

В этом магазине в ход пошли клавиатуры и наушники

Когда шел за елочкой, был слегка навеселе, поэтому купил дракона

Кто-то решил не париться и украсить мотоцикл. Заодно на елке сэкономил

Можно использовать домашнюю библиотеку. Главное, чтобы не захотелось почитать что-то из «горки» до Нового года

Никто не хотел украшать это дерево, оно просто лежало в коробке в офисе, пока за неделю до праздника один работник не спас положение

Зато в этой лаборатории к созданию новогоднего настроения отнеслись ответственно и смастерили елку из колб, наполненных разноцветными растворами

Ностальгическая елка для детей 90-х из VHS-кассет

Еще одна елка пала. Коварные ситхи перетянули ее на темную сторону силы

Размер не главное, главное, что хоть какая-то елка есть. Пусть и микроскопическая

Суровая, брутальная, беспощадная — елка из автомобильных колпаков

Елка из креветок, которая вряд ли простоит до полуночи

Почему бы просто не украсить кота?

Сосед украсил немного не то дерево

Возьмите пару десятков старых компьютеров, свалите их в кучу и... вуаля! Новогодняя елка готова

В торговом центре вместо елочки красуется вот эта... фигура

Украсить фикус на работе — тоже вариант

Сколько же упаковок Pringles ушло на создание этого шедевра?

У медицинских работников тоже праздник

Штатив для фотоаппарата заменит елку в этом году

Когда креативность родителей зашкаливает и прически дочек превращаются в новогодние елочки

Дорожный конус тоже хочет быть нарядным в этот Новый год

Если у вас вдруг завалялся десяток банок из-под Red Bull, то можете смастерить вот это

Идея для самых-самых ленивых. Дешево и сердито

Бонус: так выглядит рождественский венок в офисе программистов. Сделан из частей компьютера