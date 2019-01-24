25 глупых причин для расставания, которые граничат с гениальностью
Отношения — дело серьезное, и принято считать, что их разрыв случается по весомым причинам. Но, как показывает практика, так происходит далеко не всегда. Например, одна из героинь нашей подборки бросила парня только потому, что на улице похолодало и ей стало лень выходить из дома ради встречи с ним. А другой персонаж расстался с девушкой из-за того, что та потопила кораблики, которые он пускал в ванне.
Мы в AdMe.ru любим самые разные истории из жизни: грустные, веселые и немного странные. Поэтому мы просто не смогли пройти мимо твитов, в которых люди поделились самыми нелепыми причинами для расставания со своей второй половиной.
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«Не умеет пить».
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А с вами случались похожие странные истории? Присылайте их нам!
Фото на превью ThisIsAngelinaL / twitter