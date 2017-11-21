25 человек, которые изменили правила игры на 180 градусов

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В жизни всегда есть место для маленького вызова всему привычному и банальному. Быть как все и играть по правилам — это точно не про героев нашей подборки. AdMe.ru собрал для вас 25 забавных фотографий, как будто сделанных в параллельной вселенной.

Заводить детей стоит хотя бы для того, чтобы самим больше никогда не взрослеть

Любовь — самое сильное оружие

«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»

«Милая, ты же обещала, что мы пойдем в парк гулять на выходных»

«Кажется, я проснулся в параллельной вселенной»

Да кто сейчас вообще читает бумажные книги?

Это почти как Pepsi в бутылке Coca-Cola

А ведь нас предупреждали, что они будут мстить

Профсоюз осликов добился-таки нормированного рабочего дня

«Твой тоже сказал, что зайдем буквально на 5 минуточек?»

На этом фото все не так

Просто была очередь Полкана кататься с горки

В чилийском зоопарке все наоборот: люди — в клетке, животные — на свободе

Когда женщин много, а хоккей один

Кажется, фильмы про обмен телами не такая уж и выдумка

Собаки на свободе, дети на поводке — что-то явно пошло не так

Кажется, он ответил «да»

«Когда он уже накривляется и оставит меня в покое?»

Ни один человек при тестировании не пострадал

Том и Джерри. Реинкарнация

«Дорогая, ты ведь сама просила меня отрастить бороду»

Зачем ограничивать себя стереотипами?

Маленький вызов гендерным предрассудкам

Эту справку писал какой-то неправильный доктор

Доставили гавайскую пиццу из параллельной вселенной