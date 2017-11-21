25 человек, которые изменили правила игры на 180 градусов
В жизни всегда есть место для маленького вызова всему привычному и банальному. Быть как все и играть по правилам — это точно не про героев нашей подборки.
AdMe.ru собрал для вас 25 забавных фотографий, как будто сделанных в параллельной вселенной.
Заводить детей стоит хотя бы для того, чтобы самим больше никогда не взрослеть
Любовь — самое сильное оружие
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»
«Милая, ты же обещала, что мы пойдем в парк гулять на выходных»
«Кажется, я проснулся в параллельной вселенной»
Да кто сейчас вообще читает бумажные книги?
Это почти как Pepsi в бутылке Coca-Cola
А ведь нас предупреждали, что они будут мстить
Профсоюз осликов добился-таки нормированного рабочего дня
«Твой тоже сказал, что зайдем буквально на 5 минуточек?»
На этом фото все не так
Просто была очередь Полкана кататься с горки
В чилийском зоопарке все наоборот: люди — в клетке, животные — на свободе
Когда женщин много, а хоккей один
Кажется, фильмы про обмен телами не такая уж и выдумка
Собаки на свободе, дети на поводке — что-то явно пошло не так
Кажется, он ответил «да»
«Когда он уже накривляется и оставит меня в покое?»
Ни один человек при тестировании не пострадал
Том и Джерри. Реинкарнация
«Дорогая, ты ведь сама просила меня отрастить бороду»
Зачем ограничивать себя стереотипами?
Маленький вызов гендерным предрассудкам
Эту справку писал какой-то неправильный доктор
Доставили гавайскую пиццу из параллельной вселенной
Фото на превью 9gag/facebook