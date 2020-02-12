25+ озарений, которые настигли пользователей сети внезапно и неотвратимо

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Когда мы выполняем какие-нибудь действия на автомате, например принимаем душ или моем посуду, наш ум чувствует себя свободным и мысли-скакуны мчатся в самом неожиданном направлении. Иногда результатом этого побега мыслей от окружающей действительности становятся ошеломляющие прозрения, от которых хочется закричать «Эврика!» или «Как я раньше не задумывался об этом?»

AdMe.ru с удовольствием ознакомился с такими озарениями, собранными в подгруппе сайта Reddit под названием Showerthoughts («Мысли в ду́ше»). Их так много, что уже пора издавать книгу «Гениальные мысли из душа». Оцените самые интересные.

Средняя продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин, но она частично сокращается из-за более длительного времени ожидания в общественных туалетах . © Laughing_Fish / Reddit

. © Laughing_Fish / Reddit Ночь перед выходным даже более приятна, чем сам выходной. © 1001tigers / Reddit

Если бы не были изобретены лифты, все руководители и важные персоны имели бы свои офисы на 1-м этаже — как знак статуса. А сотрудники начального уровня размещались бы на каком-нибудь 80-м этаже. © Live_ferociously / Reddit

Никого не волнует, что написано на дезодоранте — 24 часа или 48 часов свежести, мы все просто пользуемся им 1 раз в день. © cm775 / Reddit

Мы смеемся над собаками, когда они волнуются, если слышат лай по телевизору, но представьте себя на их месте: телевидение как непрерывный поток непонятных шумов, а потом кто-то вдруг заговорил с вами на вашем языке. Вы тоже были бы чертовски поражены. © Biles / Reddit

Кофе делает нас бодрее, но кофейни предназначены для того, чтобы расслабиться, в то время как алкоголь является депрессантом, но бары и клубы предназначены для того, чтобы отрываться. © ybarraymapea / Reddit

Замкнутый одиночка «со странностями» часто завоевывает сердце девушки в фильмах (вместо накачанного красавца) просто потому, что многие фильмы созданы такими же одиночками «со странностями». © lookin_cool / Reddit

Если бы не фильмы, среднестатистический человек, вероятно, не знал бы, как выглядит шахта лифта. © MiniNuka / Reddit

© MiniNuka / Reddit Если бы у людей от природы были рога, нам, вероятно, пришлось бы спиливать их до длины, которая считалась бы социально приемлемой. © King_Kill_33 / Reddit

Вы не замечаете, сколько весит ваша голова, пока не положите ее на спящую собаку. © This_Guyyyyyyyy / Reddit

© This_Guyyyyyyyy / Reddit Обычно вы пьете свой напиток сверху вниз, но когда вы используете соломинку, то пьете снизу вверх. © FrancoIsFit / Reddit

Может быть, супергерои носят накидки для того, чтобы скрыть молнию на спине их костюма. © Eagle_Blimp / Reddit

Сегодня живет масса детей, которые не подозревают, что на компьютерных мышах вместо оптических датчиков когда-то использовались резиновые шарики. © ohgodspidersno / Reddit

Я рад, что жениху нельзя видеть платье невесты до свадьбы, ведь таким образом бесчисленные женихи спасены от многочасового выбора наряда. Тот, кто придумал эту традицию, навсегда останется героем для всех мужчин. © Yorkshire45 / Reddit

Есть 2 типа автовладельцев. Первый тип расстраивается, когда идет дождь, потому что он загрязняет их машину. Второй тип счастлив, когда идет дождь, потому что он очищает их машину. © ecc811 / Reddit

Что общего между родами и рыбалкой? В обоих случаях происходит измерение веса и длины «добычи». © Nebula-X1 / Reddit

© Nebula-X1 / Reddit Школьники часто задаются вопросом, почему им приходится изучать некоторые дисциплины, например химию и биологию, которые они «никогда не будут использовать», и при этом удивляются, почему некоторые взрослые настолько глупы, что не верят в современную медицину. © tralalatutata / Reddit

Будучи, по сути, обычной европейской средней школой, Хогвартс удивляет полным отсутствием курильщиков. © StreetratMatt / Reddit

Если бы не слава, Гарри, Рон и Гермиона, вероятно, не получили бы работу, так как они пропустили последний год в школе и не сдавали выпускные экзамены. © SentientToaster0808 / Reddit

Том и Джерри на самом деле лучшие друзья. Но Том должен притворяться, что ненавидит Джерри, чтобы хозяйка не заменила Тома другим котом, который реально уничтожит Джерри. © SomeDudeSteakSauce / Reddit

Термометры — это спидометры для атомов. © Unknown User / Reddit

Быть по-настоящему взрослым — это не просто самостоятельно приготовить крутой ужин, а навести порядок на кухне перед тем, как лечь спать после приготовления крутого ужина. © sarahp1988 / Reddit

Забавно, что по мере того, как вы учитесь в школе, учителя требуют, чтобы вы писали все более и более длинные сочинения, доклады и т. п. Но потом вы попадете во взрослый профессиональный мир, где никто не хочет читать электронное письмо, состоящее более чем из 5 предложений. © sneeringpyton / Reddit

Знаете, почему нельзя улыбаться на фотографиях для паспорта? Потому что проверяющие документы люди хотят, чтобы в паспорте ваше лицо выглядело так же, как после часового ожидания на таможенном контроле. © dillisking / Reddit

Самая неправдоподобная вещь в шпионских фильмах — это то, что там всегда идеально чистые системы вентиляции воздуха. © JDdiah / Reddit

Бонус

Сегодня на меня снизошло, наверное, самое главное озарение за все мои 25 лет. Дома было жарко, открыла форточку. На улице —30 °С. Из окна вьется пар. И тут до меня дошел наконец смысл песни «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Я все время думала: почему у него из окон порог синий-синий? А это не порог. Это ПАРОК. Пар. Из окна. Синеватого цвета. © nekra / Pikabu