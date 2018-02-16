25 фото, на которых происходит чуточку больше, чем может показаться на первый взгляд

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Время от времени у каждого из нас случаются неудачные фотографии — полузакрытые глаза или странная гримаса, но даже когда мы действительно отлично выглядим в кадре, есть вероятность того, что что-то странное и курьезное происходит на заднем плане. И тогда самый банальный снимок превращается в шедевр.

AdMe.ru предлагает посмотреть на свежую подборку фотографий, на которых главное действие происходит отнюдь не на переднем плане.

Этому дружелюбному скату не терпелось поучаствовать в предложении руки и сердца

Кажется, это самая счастливая девушка на планете

«Мой младший брат женился, и теперь я последний холостяк в семье. Фотографу удалось идеально запечатлеть всю неловкость этой ситуации»

«Кто-нибудь, объясните мне, почему мой брат, который окончил колледж еще в 2015 году, пришел на мой выпускной в таком наряде?»

На этой фотографии есть один незваный гость

Невозможно определиться, что лучше на этом фото: выражение лица барабанщика или сосиска, которую кто-то из зала бросил в гитариста

Младшие братья порой настоящие засранцы

О прическе мы поговорим позже, давайте обсудим, какого черта творит парень на велосипеде

Персонаж из «Монополии» пришел на слушания в сенат

Любовь — это когда твой парень держит тебе голову, чтобы ты могла лежа попить

Пожалуй, самое странное вмешательство незнакомцев в чужой кадр

Мужчины с младенчества знают толк в женской красоте

З — зависть

А ну поделись!

«Друзья сделали это фото и уже позже заметили, что на заднем плане какие-то люди пытались запихнуть ребенка в пушку»

За сколько секунд вы найдете собаку в аудитории?

Просто девушка загорает... Нет, не та, что на переднем плане

Когда не только ты хочешь сделать селфи на вершине горы

Звезда соцсетей бегемотик Фиона благословила предложение руки и сердца

Простите, я вам помешал?

Просто кит, который решил присоединиться к селфи

Взгляд старшего брата на свадьбе младшей сестры дороже тысячи слов

«Хеллоуин-1989. Моя сестра за секунду до маленькой катастрофы»

«Я спортивный репортер, и этот снимок мой самый любимый»

«Плавала на лодке вместе со своей семьей. Я села на край, чтобы сделать красивое фото на фоне воды, как вдруг из нее выпрыгнули два дельфина со своим детенышем. Это был идеальный момент для фото»

А вам доводилось делать снимки, на которых действие на заднем плане полностью затмевало то, ради чего вы изначально брали камеру в руки?