25 фото, на которых происходит чуточку больше, чем может показаться на первый взгляд
Время от времени у каждого из нас случаются неудачные фотографии — полузакрытые глаза или странная гримаса, но даже когда мы действительно отлично выглядим в кадре, есть вероятность того, что что-то странное и курьезное происходит на заднем плане. И тогда самый банальный снимок превращается в шедевр.
AdMe.ru предлагает посмотреть на свежую подборку фотографий, на которых главное действие происходит отнюдь не на переднем плане.
Этому дружелюбному скату не терпелось поучаствовать в предложении руки и сердца
Кажется, это самая счастливая девушка на планете
«Мой младший брат женился, и теперь я последний холостяк в семье. Фотографу удалось идеально запечатлеть всю неловкость этой ситуации»
«Кто-нибудь, объясните мне, почему мой брат, который окончил колледж еще в 2015 году, пришел на мой выпускной в таком наряде?»
На этой фотографии есть один незваный гость
Невозможно определиться, что лучше на этом фото: выражение лица барабанщика или сосиска, которую кто-то из зала бросил в гитариста
Младшие братья порой настоящие засранцы
О прическе мы поговорим позже, давайте обсудим, какого черта творит парень на велосипеде
Персонаж из «Монополии» пришел на слушания в сенат
Любовь — это когда твой парень держит тебе голову, чтобы ты могла лежа попить
Пожалуй, самое странное вмешательство незнакомцев в чужой кадр
Мужчины с младенчества знают толк в женской красоте
З — зависть
А ну поделись!
«Друзья сделали это фото и уже позже заметили, что на заднем плане какие-то люди пытались запихнуть ребенка в пушку»
За сколько секунд вы найдете собаку в аудитории?
Просто девушка загорает... Нет, не та, что на переднем плане
Когда не только ты хочешь сделать селфи на вершине горы
Звезда соцсетей бегемотик Фиона благословила предложение руки и сердца
Простите, я вам помешал?
Просто кит, который решил присоединиться к селфи
Взгляд старшего брата на свадьбе младшей сестры дороже тысячи слов
«Хеллоуин-1989. Моя сестра за секунду до маленькой катастрофы»
«Я спортивный репортер, и этот снимок мой самый любимый»
«Плавала на лодке вместе со своей семьей. Я села на край, чтобы сделать красивое фото на фоне воды, как вдруг из нее выпрыгнули два дельфина со своим детенышем. Это был идеальный момент для фото»
А вам доводилось делать снимки, на которых действие на заднем плане полностью затмевало то, ради чего вы изначально брали камеру в руки?
Фото на превью baddiesfound/twitter