25 фотографий, у авторов которых есть серьезные вопросы к дизайнерам
Никто не обещал, что дизайнеры будут придумывать сплошь полезные и красивые штуки. Но иногда среди их произведений встречаются не просто промахи, а настоящие провалы. Под чутким руководством этих творцов обычное зеркало становится оригинальным, но совершенно непригодным к использованию, по лестнице просто невозможно ходить, а обувь превращается во что-то абсолютно невообразимое.
Мы в AdMe.ru уверены, что и вам приходилось сталкиваться с горе-дизайнерами. Но были ли они столь же креативны, как герои нашей подборки?
Суперсемейка уже не та
Если нечего скрывать
Когда у твоих каблуков тоже есть каблуки
Когда строишь крыльцо, главное — не забыть про поручень
Попытались сэкономить и превратить 2010 в 2018
Что-то не так с этим детским купальником
Для кого вообще придумана эта обувь?
Если бы только существовала буква, хоть немного напоминающая кусочек пиццы
Люстра очень освежает офисный интерьер
Криштиану хорош под любым углом
«Зеркало в туалете одного из ресторанов. Мой рост 160 см»
Лестницы — это отдельный вид искусства
И как воспользоваться такой розеткой?
Пожалуй, не лучший узор для брюк
Ну во-первых, это красиво
Захотели пить? Это бутылка с жидкостью для удаления металла из автомобильной краски, а не то, что вы подумали
Выключатель этого вентилятора находится за его лопастями
Определитесь вы уже наконец
«Нажмите, чтобы выйти». «Кнопка выхода».
«Сигнал тревоги». «Зеленая кнопка только для сигнала тревоги».
Иллюзия одиночества
Лифты — это вообще какая-то аномальная зона
3 часа длятся действительно 3 часа, тут не поспоришь
Из-за расцветки этот ковер кажется все время грязным
Это не просто ворота, а настоящая система безопасности
А это пластиковый компас
Не лучший выбор занавесок для отеля
Какой из этих дизайнерских шедевров вы считаете самым безумным?
Фото на превью GallowBoob / reddit