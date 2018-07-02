25 фотографий, у авторов которых есть серьезные вопросы к дизайнерам

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Никто не обещал, что дизайнеры будут придумывать сплошь полезные и красивые штуки. Но иногда среди их произведений встречаются не просто промахи, а настоящие провалы. Под чутким руководством этих творцов обычное зеркало становится оригинальным, но совершенно непригодным к использованию, по лестнице просто невозможно ходить, а обувь превращается во что-то абсолютно невообразимое.

Мы в AdMe.ru уверены, что и вам приходилось сталкиваться с горе-дизайнерами. Но были ли они столь же креативны, как герои нашей подборки?

Суперсемейка уже не та

Если нечего скрывать

Когда у твоих каблуков тоже есть каблуки

Когда строишь крыльцо, главное — не забыть про поручень

Попытались сэкономить и превратить 2010 в 2018

Что-то не так с этим детским купальником

Для кого вообще придумана эта обувь?

Если бы только существовала буква, хоть немного напоминающая кусочек пиццы

Люстра очень освежает офисный интерьер

Криштиану хорош под любым углом

«Зеркало в туалете одного из ресторанов. Мой рост 160 см»

Лестницы — это отдельный вид искусства

И как воспользоваться такой розеткой?

Пожалуй, не лучший узор для брюк

Ну во-первых, это красиво

Захотели пить? Это бутылка с жидкостью для удаления металла из автомобильной краски, а не то, что вы подумали

Выключатель этого вентилятора находится за его лопастями

Определитесь вы уже наконец

«Нажмите, чтобы выйти». «Кнопка выхода». «Сигнал тревоги». «Зеленая кнопка только для сигнала тревоги».

Иллюзия одиночества

Лифты — это вообще какая-то аномальная зона

3 часа длятся действительно 3 часа, тут не поспоришь

Из-за расцветки этот ковер кажется все время грязным

Это не просто ворота, а настоящая система безопасности

А это пластиковый компас

Не лучший выбор занавесок для отеля

Какой из этих дизайнерских шедевров вы считаете самым безумным?