25 фотографий, сделанных за секунду до маленькой катастрофы

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Жизнь полна неожиданностей, а с изобретением фотоаппаратов некоторые воспоминания остаются с нами навечно. Хорошо, если сюжет мы придумываем сами, но что бывает, когда режиссером становится жизнь? Ответ прост: появляются такие шедевры, как фото «за секунду до». AdMe.ru собрал для вас снимки, героям которых пришлось несладко буквально секунду спустя.

Это именно тот случай, когда пробка от шампанского нацелилась туда, куда все боятся, — в глаз!

Интересно, что потом сделала эта девушка со своим неловким другом?

Похоже, эта катапульта все-таки работает

Мягкой посадки им обоим

Слегка перепутал голову и мяч, с кем не бывает

Главное, чтобы вода была приятной температуры

На этой фотографии прекрасно все

Когда немножко не рассчитал

Надеюсь, урок будет усвоен — не стоит взбалтывать газировку

До оглушительного визга осталось 3... 2... 1...

Будущий чемпион по боксу

Мысль о том, насколько крепко привязана машинка, наверняка не покидает всех, кто едет сзади

Вот почему на пирсе нужны поручни

Когда регби — это не твой вид спорта

Когда заказчик не доволен фото

Вулкан тоже решил попозировать

Вода, ты что-то перепутала, тебе нужно быть внизу

Еще секунда, и о пирожном будет напоминать только крем на усах

Такой невозмутимости можно только позавидовать

Закон джунглей в действии

Приятного аппетита, чего уж там

До большого грязевого «бум!» осталось меньше секунды

Фотография, сделанная за секунду до того, как малыш разбил из игрушечного пистолета объектив камеры

Такое ощущение, что его коронуют водой

Наверное, не так этот ребенок представлял себе знакомство с зимними забавами

Мы надеемся, что у героев этих снимков все закончилось благополучно. А у вас или ваших друзей случались подобные ситуации?