25 фотографий, раскрывающих трепетное отношение женщин к автомобилям и вождению

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Принято считать, что теплое отношение к своим автомобилям характерно для мужчин. Однако чем больше на дорогах становится автомобилисток, тем очевиднее: женщины любят своих железных коней ничуть не меньше, а иногда и больше, чем представители сильного пола. И те забавные ситуации, в которые дамы за рулем нередко попадают, только доказывают это.

AdMe.ru сделал подборку из 25 фото, которые наглядно демонстрируют, что «женщина за рулем» — не прикол, а образ жизни, и это вдохновляет.

1. Идеальное сочетание

2. Не только красиво, но еще тепло и познавательно

3. Что за машина?

4. А сегодня ветрено. Девушка держит знак, чтобы тот не упал на машину

5. Когда слова «отполирована до зеркального блеска» следует понимать буквально

6. «Чат, у меня вопрос»

7. Личный автомобиль всегда поднимает самооценку

8. «У меня умный автомобиль. Вот что сегодня на парковке заставило его включить ABS»

9. Бабушкина забота

10. Вот что происходит, когда ваша 40-летняя мать любит понажимать кнопки в своем новом автомобиле

11. Ответственный водитель

12. Китаянка устроила ДТП, перепутав зад обезьяны, сидящей на стойке для дорожных камер, с красным сигналом светофора

13. «Все кружки, которые обнаружила подруга при уборке в своей машине»

14. «Только что вычистил мамину машину... Итого $ 15»

15. «Девушка врезалась в меня сегодня утром, посчитав, что ей достаточно расчистить себе от снега небольшой иллюминатор»

16. «В машине моей девушки сел аккумулятор. Я спросил, есть ли у нее инструменты, чтобы я мог извлечь его, она ответила „да“ и достала из багажника это»

17. Дамский ремкомплект

18. Женская автошкола

19. «Я вожу в машине коробку с офисными вещами, чтобы, если меня вдруг остановят, сказать полицейскому, что у меня был плохой день»

20. Ее машина поставлялась со встроенным держателем для котенка

21. «Мама попросила разобраться, почему ее машина так плохо ездит по снегу...»

22. Мастер парковки 90-го уровня

23. Aston Martin за $ 180 тысяч убит розовой машинкой за $ 200

24. Женщина рискует жизнью, чтобы спасти свою машину от угонщиков

25. «Вот что я делала прошлым летом в своей машине»

А вам случалось попадать в курьезные ситуации на дороге?