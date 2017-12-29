25 фотографий, при взгляде на которые вы перестанете доверять своим глазам

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Чтобы стать мастером иллюзии, необязательно обучаться ремеслу фокусника. Иногда достаточно вооружиться фотоаппаратом, оказаться в нужном месте в нужное время и успеть сделать кадр. AdMe.ru собрал для вас фотографии-иллюзии, на которые вам захочется взглянуть дважды или даже трижды, чтобы понять, что на них происходит.

Кажется, у меня небо поломалось

Вот это гибкость!

Мясник до глубины души

Кажется, с этой собакой что-то не то

Выражение его лица бесценно

Мне пришлось три раза руки пересчитывать

С первого раза и не разберешь, где чьи ноги

Просто очень длинный мальчик

А теперь все вместе считаем ноги

Тот случай, когда все совпало просто идеально

Сэр, не теряйте голову!

Когда работал в саду и внезапно поседел

Корабль, который бороздит облака

Мне пришлось посмотреть дважды, чтобы понять, что тут происходит

Эта «гигантская» птица выглядит так, будто решила захватить мир

Угадаете, сколько тут машин?

Теперь вы должны мне новую пару глаз

Да, на этом дереве кто-то есть. Посмотрите еще раз

Парень заботливо кормит одинокую голову верблюда

Мужчина пытался не попасть в кадр, а вышел так, будто он Гулливер

Запоминай, малыш, ты — неприметная веточка

Тень от пальм выглядит как лев

Без паники, на этом фото горит только закат

Идеальный угол съемки

Ну и на что вы смотрите?

А вам когда-нибудь удавалось сделать подобные снимки? Если да, то похвастайтесь ими в комментариях.