25 фото, которые наглядно показывают, как могут служить обычные вещи

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Если постоянно находишься рядом с человеком, сложно вдруг заметить, как сильно он изменился. А вот если прийти на встречу одноклассников через 10 лет после выпуска, то разница может очень даже впечатлить. Это правило работает и со всем остальным: здания, растения, предметы — влиянию времени подвластно все.

AdMe.ru разглядывал фотографии пользователей сети и впечатлился тем, насколько вещи поддаются изменениям с течением времени.

«Больше 15 лет папа работает в своей клинике. А это его обожаемый стул»

«Глобус в общественной библиотеке Нью-Йорка»

«Я безумно любила свою игрушку, она была со мной последние 27 лет. Пришло время купить новую»

«Это карандаш Мариус (4В), и у него сегодня последний рабочий день в жизни, после чего он yxoдит в долгосрочный отпуск»

«Заменил щетку, которую использовал на работе каждый день в течение 3 лет»

«Мой надежный помощник вот уже более 20 лет. Совсем немного подремонтировал его, работает как новенький»

«Таскаю этот брелок на ключах уже 11 лет»

«Хотелось бы, конечно, чтобы мое упорство в зале и степень изношенности пропуска как-то соотносились»

«Отправили старый коврик на пенсию»

«Моя любимая мягкая игрушка, а рядом новая, уже для моего ребенка»

«Этот кошелек прослужил мне 18 лет. Вчера наконец купил новый»

«Эта цепь буквально на последнем издыхании»

«Любимая игрушка моей кошки. С одной она играла 2,5 месяца, а другая — новая»

«Снова купила эти ботинки. 15 лет прошло, а женские модели они так и не делают. Но сидят здорово. Кстати, шнурки оригинальные»

«15 лет, 3 владельца, бесчисленное количество поездок. И в качестве бонуса мой пропуск в спортзал, который когда-то был черным»

«Последние 20 лет работаю в этой куртке»

«Это 2 одинаковые куклы. Одна была со мной 32 года, вторая — нетронутая»

«Тарелка 20-летней давности, а ниже новая»

«Спустя 10 лет и несколько отколовшихся кусочков страховая компания наконец согласилась покрыть расходы на новые капы»

«Руль в машине моего папы после 19 лет вождения»

«Спустя 14 лет использования у моей кастрюли треснула эмаль. Через неделю после обращения производители просто заменили ее на новую бесплатно!»

«Этот молоток прожил непростую жизнь»

«Цепь + вода = узор на камне»

«Этот экземпляр „Гарри Поттера и философского камня“ куплен больше 20 лет назад. А в 2000 году удалось подписать ее у самой Джоан Роулинг»

«Слева мотыга, которую мой папа использует уже лет 30»