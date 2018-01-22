25 фотографий, после просмотра которых вы смело сможете сказать, что видели все

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Каждый из нас наверняка хоть раз шутил: «Теперь я видел все!» К счастью, мир настолько многообразен, что никогда не перестанет нас удивлять.

AdMe.ru собрал для вас 25 необычных фотографий, на которых запечатлены редкие явления и любопытные детали давно знакомых вещей.