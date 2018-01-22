25 фотографий, после просмотра которых вы смело сможете сказать, что видели все

Каждый из нас наверняка хоть раз шутил: «Теперь я видел все!» К счастью, мир настолько многообразен, что никогда не перестанет нас удивлять.

AdMe.ru собрал для вас 25 необычных фотографий, на которых запечатлены редкие явления и любопытные детали давно знакомых вещей.

Так выглядит отполированный метеорит

Эта 512-летняя гренландская полярная акула является старейшим позвоночным на планете

«Деревянный стул, который купили мои родители, начал расти заново»

«Магнит в моем гараже собрал железо из воздуха»

Морская черепашка-альбинос

Так выглядит скелет королевской кобры

В Швеции был замечен редкий белый олень

Из одного упавшего дерева выросло 4 новых

Так выглядят ботинки королевского гвардейца Букингемского дворца спустя год службы

Эта ангиограмма показывает повреждения сосудов указательного пальца мастера по игре с йо-йо

Эта гитара внутри выглядит как стильные апартаменты

Брызги воды на масляном пятне

Датчик распознавания лица Face ID в Iphone X становится заметен на фотографии

Пар из канализационной решетки превратился в снег из-за мороза

Бильярдный стол изнутри

Кактусы бывают всех цветов радуги

Это не фотошоп, а реальный сорт разноцветной кукурузы «Стеклянная Гемма»

Так выглядят детеныши утконоса

Гигантское Кольцо Всевластия из «Властелина колец» — реквизит, созданный для съемок крупным планом

Белые полосы внутри клубники на самом деле соединяют каждое отдельное зернышко с сердцевиной

«Моя новогодняя елка продолжила расти дома»

Яблоко в декабре

Айолот- очень редкий вид пресмыкающихся из семейства двуногов

Чайка пытается спасти друга из орлиных когтей

Форма для отливки фигуры клоуна Рональда Макдональда выглядит как изощренное орудие пыток

А вы сталкивались в последнее время с чем-то необычным и удивительным? Поделитесь в комментариях вашими последними находками.

Фото на превью beanie2411/reddit

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