25 фотографий, после просмотра которых вы смело сможете сказать, что видели все
Каждый из нас наверняка хоть раз шутил: «Теперь я видел все!» К счастью, мир настолько многообразен, что никогда не перестанет нас удивлять.
AdMe.ru собрал для вас 25 необычных фотографий, на которых запечатлены редкие явления и любопытные детали давно знакомых вещей.
Так выглядит отполированный метеорит
Эта 512-летняя гренландская полярная акула является старейшим позвоночным на планете
«Деревянный стул, который купили мои родители, начал расти заново»
«Магнит в моем гараже собрал железо из воздуха»
Морская черепашка-альбинос
Так выглядит скелет королевской кобры
В Швеции был замечен редкий белый олень
Из одного упавшего дерева выросло 4 новых
Так выглядят ботинки королевского гвардейца Букингемского дворца спустя год службы
Эта ангиограмма показывает повреждения сосудов указательного пальца мастера по игре с йо-йо
Эта гитара внутри выглядит как стильные апартаменты
Брызги воды на масляном пятне
Датчик распознавания лица Face ID в Iphone X становится заметен на фотографии
Пар из канализационной решетки превратился в снег из-за мороза
Бильярдный стол изнутри
Кактусы бывают всех цветов радуги
Это не фотошоп, а реальный сорт разноцветной кукурузы «Стеклянная Гемма»
Так выглядят детеныши утконоса
Гигантское Кольцо Всевластия из «Властелина колец» — реквизит, созданный для съемок крупным планом
Белые полосы внутри клубники на самом деле соединяют каждое отдельное зернышко с сердцевиной
«Моя новогодняя елка продолжила расти дома»
Яблоко в декабре
Айолот- очень редкий вид пресмыкающихся из семейства двуногов
Чайка пытается спасти друга из орлиных когтей
Форма для отливки фигуры клоуна Рональда Макдональда выглядит как изощренное орудие пыток
А вы сталкивались в последнее время с чем-то необычным и удивительным? Поделитесь в комментариях вашими последними находками.
Фото на превью beanie2411/reddit