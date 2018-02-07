Если бы был список необычных снимков, которые нужно увидеть перед смертью, то там были бы эти 25 фотографий

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В мире полно явлений и существ, которых мы ни разу в жизни не видели. А ведь именно эти новые знания помогают нам взглянуть на мир под другим углом, а заодно и расширить кругозор и стать более интересным собеседником. Например, вы когда-нибудь видели золотого тигра, сибирского единорога или микробиологический отпечаток ладони ребенка, игравшего на улице?

AdMe.ru собрал 25 чертовски интересных фотографий, которые заставят вас надолго залипнуть. А на десерт мы приготовили для вас крутую гифку.

Космический корабль NASA покидает атмосферу

Как конкретно называется эта «птичка», когда она была построена и в каких миссиях участвовала, можно прочитать здесь.

Мама-биолог попросила 8-летнего сына оставить отпечаток ладони в чашке Петри. Через пару дней отпечаток превратился вот в такую «красоту» из бактерий и грибков

Идеально сохранившаяся татуировка

Рассмотреть рисунок подробнее можно на сайте музея, где хранится этот необычный экспонат.

Солнце светит на дверь под таким углом, что шрифт тени надписи перестает быть курсивом

Так выглядит полная нервная система человека, которая была извлечена студентами-медиками в 1925 году. На эту работу у них ушло 1 500 часов

Венеция с высоты птичьего полета

«На моей руке всего 4 пальца, и на месте большого пальца находится указательный»

Раньше этот ресторан был китайским, но недавно стал мексиканским. Вместо того, чтобы перекрасить панно, управляющий решил просто пририсовать пандам сомбреро

Соль и перец при большом увеличении

«Моя девушка нашла в лесу бутылку, которая превратилась в естественный террариум»

Нетронутое кладбище 1800-х гг., сохранившееся в подвале высокого здания, которое было построено над ним

Увидеть больше фотографий и узнать историю этого места можно здесь.

Топор викинга до и после реставрации

Все камни на берегу озера Гурон — разноцветные

Гурон — одно из североамериканских Великих озер, находится в США и Канаде.

«В упаковке с жевательными мишками мне попался жевательный бобер»

«Я уже 15 лет зарабатываю на жизнь ловлей лобстеров, но только недавно мне попался вот этот красавец!»

Вероятность выловить лобстера голубого цвета составляет 1:2 000 000.

Литопсы — растения, которые можно увидеть в Намибии, ЮАР и Ботсване. В процессе эволюции они стали похожими на камни

«Леденцы от простуды растаяли в машине и теперь по форме напоминают башмаки эльфа»

Размер когтей ястреба по сравнению с кулаком человека

В кладовой Американского музея естественной истории

Изучить основные экспозиции можно на сайте музея.

«Сегодня я нашел мини-мандаринку внутри большой мандаринки»

Так выглядит золотой тигр, который встречается еще реже, чем тигр-альбинос

Подробнее об этих представителях семейства кошачьих можно прочитать здесь.

Средневековый хирург «починил» кость с помощью медной пластины. Вот как это выглядит

Противотанковые установки времен Второй мировой войны, которые стали видны только недавно, после размыва почвы. Ньюкасл, Австралия

О том, как использовались эти постройки, рассказывается на этом сайте.

Это «часы-призрак», вырезанные вручную из куска красного дерева. На скульптуре нет циферблата: так показана вечность, в которой у времени нет власти

Узнать больше о создателе необычной скульптуры можно на сайте.

Эласмотерии — род носорогов, обитавших на Земле более 29 тыс. лет назад. Их также называют «сибирскими единорогами»

Подробнее об этом доисторическом звере можно прочитать тут.

Бонус: игрушка родом из феодальной Японии. Этот тигр «оживает», когда его обдувают воздухом