25 фотографий, доказывающих, что зима — это не только снежинки-мандаринки, но и лютый мороз

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Снег и холод иногда вытворяют такие штуки, что диву даешься.

AdMe.ru собрал для вас 25 удивительных зимних фотографий, от которых сразу становится очень холодно. Советуем смотреть, плотно закутавшись в теплое одеялко.

Китайская рисовая лапша замерзла при —30

«Ягуар на моей машине оброс ледяной шубкой»

Камень во льду выглядит как сердце

Замерзший водопад в каньоне Канады

Воздушные шары обледенели и лопнули

Новый снежок на замерзшем озере

Машина уехала, а лед в виде бампера остался

Россия — холодная страна, где живут люди с очень горячими сердцами

В Сибири —57 градусов Цельсия

«Ледяные кристаллы выросли буквально у меня на глазах»

«Так холодно, что вода замерзла и я не могу смыть»

Холодно настолько, что даже призраки не смогут до вас добраться

Замерзший гейзер

Река Иртыш замерзла в виде маски из фильмов «Крик»

Мичиганский маяк до и после шторма

Суровый сибирский макияж

Паутинка замерзла на боковом зеркале автомобиля

Выпавший в парке снег сделал фотографию практически черно-белой

Было холодно, ветрено, и вода застыла волной

Так холодно, что даже белые ходоки ломятся в дом

«Я случайно забыл отключить полив травы на ночь. Было холодно, и вода замерзла на траве вот так»

Снег растаял и превратился в необыкновенный лед в горах России

Яйца замерзли в холодильнике

Подо льдом будто спрятали необычные белые цветы

«Я оставил чай в машине на ночь, и к утру он стал выглядеть вот так»

А у вас есть необычные зимние фотографии? Поделитесь с нами в комментариях.