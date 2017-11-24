25 фотографий, доказывающих, что зима — это не только снежинки-мандаринки, но и лютый мороз
Снег и холод иногда вытворяют такие штуки, что диву даешься.
AdMe.ru собрал для вас 25 удивительных зимних фотографий, от которых сразу становится очень холодно. Советуем смотреть, плотно закутавшись в теплое одеялко.
Китайская рисовая лапша замерзла при —30
«Ягуар на моей машине оброс ледяной шубкой»
Камень во льду выглядит как сердце
Замерзший водопад в каньоне Канады
Воздушные шары обледенели и лопнули
Новый снежок на замерзшем озере
Машина уехала, а лед в виде бампера остался
Россия — холодная страна, где живут люди с очень горячими сердцами
В Сибири —57 градусов Цельсия
«Ледяные кристаллы выросли буквально у меня на глазах»
«Так холодно, что вода замерзла и я не могу смыть»
Холодно настолько, что даже призраки не смогут до вас добраться
Замерзший гейзер
Река Иртыш замерзла в виде маски из фильмов «Крик»
Мичиганский маяк до и после шторма
Суровый сибирский макияж
Паутинка замерзла на боковом зеркале автомобиля
Выпавший в парке снег сделал фотографию практически черно-белой
Было холодно, ветрено, и вода застыла волной
Так холодно, что даже белые ходоки ломятся в дом
«Я случайно забыл отключить полив травы на ночь. Было холодно, и вода замерзла на траве вот так»
Снег растаял и превратился в необыкновенный лед в горах России
Яйца замерзли в холодильнике
Подо льдом будто спрятали необычные белые цветы
«Я оставил чай в машине на ночь, и к утру он стал выглядеть вот так»
А у вас есть необычные зимние фотографии? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью virginityrocks / reddit