25 фотографий, от которых душа уходит в пятки

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Почему люди так любят ходить на фильмы ужасов, посещать дома с привидениями и рассказывать друг другу страшилки на ночь? Ученые считают, что чувство страха, которое осознанно испытывает человек, стимулирует выработку дофамина и адреналина, которые в свою очередь дарят ощущение удовлетворенности и счастья. А вы любите щекотать себе нервы? Тогда храбритесь и смотрите свежую подборку фотографий: глядя на них, по спине пробегают мурашки, а желудок сжимается в маленький комок.

AdMe.ru собрал для вас 25 фото, смотреть на которые без содрогания могут только самые смелые и отважные духом.

Кошмар любого аэрофоба

Ночью овечки уже не такие милые

«Пожалуй, просто дотолкаю машину до следующей заправки»

Осы свили гнездо вокруг деревянной статуи и превратили ее в фигуру из фильмов ужасов

Оползень в Тайване

Как будто маленькие жабы и так недостаточно жуткие

Затишье перед бурей

«Кажется, я на минуту разминулся с вампиром»

Смерч в Венеции

Наглядная демонстрация важности защитных очков при строительных работах

Сложно поверить, но это один из наименее опасных пауков в Австралии

За несколько минут до шторма

Горная дорога, которую размыло дождем

Пресноводный сом-валлаго

«Вот что я сегодня обнаружил на своем чердаке»

Фри-клаймбинг, или свободное скалолазание без страховки и вспомогательных средств, — забава для настоящих безумцев

Пора поменять туалетную бумагу

Пристегните ремни

Не верьте этой улыбке

«Я, пожалуй, налево поверну»

«Это мой первый опыт в качестве няни, и моя племянница буквально спит на голове. Мне стоит позвонить ее родителям или экзорцисту?»

Паутина, покрытая сажей

Вот он — самый большой страх

Или такой

Облака-дементоры

А что заставляет ваше сердце замирать? Или вы бесстрашны настолько, что именно к вам бегут с просьбами поймать паука или проверить странные звуки из темной прихожей?