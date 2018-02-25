25 фотографий, от которых душа уходит в пятки
Почему люди так любят ходить на фильмы ужасов, посещать дома с привидениями и рассказывать друг другу страшилки на ночь? Ученые считают, что чувство страха, которое осознанно испытывает человек, стимулирует выработку дофамина и адреналина, которые в свою очередь дарят ощущение удовлетворенности и счастья.
А вы любите щекотать себе нервы? Тогда храбритесь и смотрите свежую подборку фотографий: глядя на них, по спине пробегают мурашки, а желудок сжимается в маленький комок.
AdMe.ru собрал для вас 25 фото, смотреть на которые без содрогания могут только самые смелые и отважные духом.
Кошмар любого аэрофоба
Ночью овечки уже не такие милые
«Пожалуй, просто дотолкаю машину до следующей заправки»
Осы свили гнездо вокруг деревянной статуи и превратили ее в фигуру из фильмов ужасов
Оползень в Тайване
Как будто маленькие жабы и так недостаточно жуткие
Затишье перед бурей
«Кажется, я на минуту разминулся с вампиром»
Смерч в Венеции
Наглядная демонстрация важности защитных очков при строительных работах
Сложно поверить, но это один из наименее опасных пауков в Австралии
За несколько минут до шторма
Горная дорога, которую размыло дождем
Пресноводный сом-валлаго
«Вот что я сегодня обнаружил на своем чердаке»
Фри-клаймбинг, или свободное скалолазание без страховки и вспомогательных средств, — забава для настоящих безумцев
Пора поменять туалетную бумагу
Пристегните ремни
Не верьте этой улыбке
«Я, пожалуй, налево поверну»
«Это мой первый опыт в качестве няни, и моя племянница буквально спит на голове. Мне стоит позвонить ее родителям или экзорцисту?»
Паутина, покрытая сажей
Вот он — самый большой страх
Или такой
Облака-дементоры
А что заставляет ваше сердце замирать? Или вы бесстрашны настолько, что именно к вам бегут с просьбами поймать паука или проверить странные звуки из темной прихожей?
Фото на превью atomicthumbs/reddit