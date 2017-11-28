25 фотографий о том, что народная смекалка — это страшная сила
Каждый из нас хотя бы раз в жизни вступал в битву «Смекалка против обстоятельств». Когда что-то выходит из строя, можно пойти проверенным путем. А можно немного поэкспериментировать.
AdMe.ru представляет подборку фотографий — победителей в номинациях «Скотч всему голова» и «Вызов принят».
Кажется, что-то пошло не так
Росс Геллер оценил бы
«Покупай, кабриолет. Будет круто!» — говорили они
Мои друзья редко моют посуду, но часто пьют алкоголь
Так выглядит забота о почтальоне
Новое слово техники — шпингалетная микроволновка
Если нет шпингалетной микроволновки, на помощь придет утюг
Обувофен, феносуш, сапогофен — у этого изобретения пока нет единого названия
Душ экстремала
Двойная система «Антивор»
А под скотч еще и подорожник положил
Пожалуйста, не показывайте это перфекционистам
Почти получилось
Похоже, эту дверь чинил Стэнли Кубрик
Для дорогих гостей
Зарисовка «Мужчина и блины»
Машина самурая
Когда пытаешься придать спойлеру элегантности
Когда ну очень хочешь кофе
Если планшет не подключается к телевизору напрямую, я знаю проверенную схему
И пусть весь мир подождет
Нет времени объяснять! Мне нужны бутылка, скотч и палка
Все равно вид из окна был так себе
Водонагреватель, бета-версия
Зато химчистку салона делать не нужно
Фото на превью General777 / pikabu, BabunSPB / pikabu