25 фотографий о том, что народная смекалка — это страшная сила

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни вступал в битву «Смекалка против обстоятельств». Когда что-то выходит из строя, можно пойти проверенным путем. А можно немного поэкспериментировать. AdMe.ru представляет подборку фотографий — победителей в номинациях «Скотч всему голова» и «Вызов принят».

Кажется, что-то пошло не так

Росс Геллер оценил бы

«Покупай, кабриолет. Будет круто!» — говорили они

Мои друзья редко моют посуду, но часто пьют алкоголь

Так выглядит забота о почтальоне

Новое слово техники — шпингалетная микроволновка

Если нет шпингалетной микроволновки, на помощь придет утюг

Обувофен, феносуш, сапогофен — у этого изобретения пока нет единого названия

Душ экстремала

Двойная система «Антивор»

А под скотч еще и подорожник положил

Пожалуйста, не показывайте это перфекционистам

Почти получилось

Похоже, эту дверь чинил Стэнли Кубрик

Для дорогих гостей

Зарисовка «Мужчина и блины»

Машина самурая

Когда пытаешься придать спойлеру элегантности

Когда ну очень хочешь кофе

Если планшет не подключается к телевизору напрямую, я знаю проверенную схему

И пусть весь мир подождет

© Reproducao / The Chive

Нет времени объяснять! Мне нужны бутылка, скотч и палка

Все равно вид из окна был так себе

Водонагреватель, бета-версия

Зато химчистку салона делать не нужно