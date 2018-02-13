25 фотографий, на которых есть только миг — зато какой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Одно-единственное мгновение может не только кое-чему научить, но навсегда изменить жизнь и даже оставить на память забавный кадр. А герои этой статьи познали ценность мига на собственной шкуре.

AdMe.ru представляет вашему вниманию 25 снимков, на которых запечатлены мгновения, за которыми стоит целая история.

Он пытался поймать мяч, но получил по носу

Когда ты на коне, главное — не зевать

«Фото моего отца перед тем, как он сломал ключицу, свалившись с мотоцикла моего дяди, взятого без разрешения»

Твое лицо, когда в прямом смысле получил леща

«Просто в мою машину залетела пчела»

Какая тонкая грань между «У меня самая крутая тачка» и «Кто хочет поменяться?»

С обезьянкой шутки плохи

Это худшее, что могло произойти

Кони отдельно, люди отдельно

А ведь уха была так близко

«Мы остались без утки на Рождество, но хоть пес был доволен»

«Мой пес думал, что островок грязи был твердым. Это не так»

Я прямо чувствую эту боль в носу

«Мама, мы действительно не знаем эту тетю!»

Одно мгновение — одна спасенная жизнь и один разбитый самолет

Эту «Дженгу» я проиграла

Вот же пушистый засранец!

Не в бровь, а в глаз

Это первая в мире левитирующая собака!

«Я недооценивал рефлексы брата»

Упс!

«Телефон завибрировал во время того, как я делал снимок»

Ты улыбаешься, а через секунду уже мокрый

Перед посадкой

Когда фламенко изматывает

Как видите, миг может подарить пару синяков, улыбку или даже опыт на всю жизнь. А случалось ли вам круто менять судьбу за одно мгновение или делать подобные захватывающие кадры? Поделитесь историями в комментариях.