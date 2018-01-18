25 фотографий, на которых счастье запечатлено в чистом виде

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Счастье бывает разным: будничным и проявляться в приятных мелочах, таких как покупка новой шапки или вид первого снега, или быть по-настоящему великим, таким как победа над тяжелой болезнью или любовь, прошедшая сквозь годы. Но каким бы оно ни было, моменты, когда мы испытываем счастье, ценятся на вес золота. Сегодня AdMe.ru собрал 25 фотографий, на которых счастье сконцентрировано в чистом виде.

«Мой сын очень любит ток-шоу „Колесо фортуны“! Мы написали письмо ведущим, и вот что они прислали в ответ»

«Мы пережили ложное оповещение о ядерном нападении!»*

*14 января 2018 года жители американского штата Гавайи получили ложное оповещение на мобильные телефоны, в котором говорилось о том, что им следует немедленно найти укрытие, поскольку в их сторону летит несколько баллистических ракет. Через 38 минут после оповещения был дан отбой. Оказалось, что один из работников управления по чрезвычайным ситуациям нажал не на ту кнопку.

«Купил дочке новую шапку. Кажется, она ей нравится»

«Когда твои родители отмечают 35-летнюю годовщину свадьбы и выглядят при этом как модели с обложки модного журнала»

Счастливый день для фаната Киану Ривза

«После 7 лет жизни в США я официально стала гражданином этой страны»

«Вот как выглядит твоя жизнь, если ты волонтер в приюте для животных»

«На свой 100-й день рождения моя бабушка Милли хотела сходить на футбольный матч, в котором играли ее любимые „Викинги“. Нам подарили 2 билета»

«Мои друзья разводят коз. У них пополнение в „семье“. Малыша зовут Рунти»

Это пиво чертовски счастливо видеть вас!

Эти слезы радости оттого, что щенка спасли и напоили теплым молоком

«Сегодня я победил рак кишечника. Самый счастливый день в моей жизни»

Эти мальчики только что скрылись от бомбежки — целые и невредимые

«2 года назад я увидела фотографию этой позы в йоге, а 2 недели назад я наконец смогла повторить ее»

«Мои бабушка и дедушка отмечают 74-ю годовщину свадьбы»

«Мой сын очень рад подарку с любимыми героями „Улицы Сезам“»

«Наша собака просто уснула на мне вот так»

«Бабушка и ее брат каждый год пересылают друг другу одну и ту же рождественскую открытку»

Морской котик вполне доволен жизнью

Еврейская женщина, пережившая холокост, и шотландский солдат, который спас ей жизнь. Они поженились в 1946 году и недавно отметили 71-ю годовщину свадьбы

«Дочка обожает Бэтмена, поэтому друг сделал для нее вот такую куклу»

Радуется первому снегу

Глядя на этот снимок, даже чувствуешь вкус сочного арбуза и много-много радости

Та самая радость, когда забираешь собаку к себе домой из приюта

Бонус: кажется, найден самый счастливый человек в мире