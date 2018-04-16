25 человек, которые точно знают, как убивать время с шиком
Каждый хоть раз бывал в ситуации, когда свободное время есть, а куда его девать — непонятно. Герои этой фотоподборки нашли самые забавные, а порой и странные способы скоротать досуг. Кто-то приготовил себе виртуальный бургер из фотографий его ингредиентов, а кто-то измерил температуру шерсти кошки на солнце или сделал карту мира из гороха. Глядя на то, как своеобразно эти ребята одолели скуку, вы и сами легко развлечетесь и хоть ненадолго забудете о проблемах.
AdMe.ru собрал 25 фотографий людей, которые своеобразно распоряжаются своим свободным временем.
«Мне было так скучно, что я сделала себе виртуальный бургер»
«Я узнал, что обычной шариковой ручки хватает для того, чтобы нарисовать 29 249 смайликов»
Отзыв в интернете как искусство: «Хороший штатив, удобный, но ведет себя весьма вызывающе...»
«В течение трех лет делал этот шар из обмылков»
«Мое новое хобби — собирать фотографии людей, которые продают зеркала в интернете»
Вся жизнь женщины — во вкладках интернет-браузера
«Приготовил мини-пиццу и маленькую коробку под нее»
«На солнце шерсть моей кошки разогрелась до 50 °C»
Примечание: 122 градуса по Фаренгейту примерно равны 50 градусам Цельсия.
«Мой друг выложил радугу из камней, которые нашел на пляже»
«Решил на днях разобрать свою камеру»
«Дочке просто было скучно, и вот результат»
Рыбка из 1-долларовой купюры
Карта мира из гороха. Интересно, сколько времени ушло на ее создание?
«4 часа трудились с приятелем над этим великолепным костюмом»
Захотела себе кольчугу? Взяла и сделала — без проблем
Кому-то нечем было себя занять в перерыве между лекциями
«Мой учитель труда смастерил кладбище для сломанных инструментов»
«Собрал британский флаг из набора Skittles с цветами американского флага»
«Моя мама постаралась на славу, когда занималась украшением дома к Пасхе»
«Разобрал старый игровой автомат для пинбола, чтобы увидеть, сколько раз в него играли за все время использования»
«Я все лето собирала цветы, чтобы потом засушить их и наклеивать на лица моделей»
«У меня было слишком много свободного времени на работе и парочка купюр»
Когда у твоих родителей богатая фантазия и много времени
А как вы боретесь со скукой?
Фото на превью Unknown author / reddit