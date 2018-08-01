25 фотографий, которые обладают по-настоящему магическим эффектом

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Когда рутина захлестывает вас с головой, а мечты уже кажутся недостижимыми, вспомните о том, что вокруг нас удивительный мир. Стоит только оглянуться и увидеть радужные облака в форме медвежонка или банку с краской, в которой сосредоточена вся Вселенная. И становится понятно — магия в нашей жизни существует и рисует ее не только природа, но и мы сами.

AdMe.ru нашел доказательства того, что красота — в простых вещах, и они срочно требуют вашего внимания.

В центре этой карты есть еще одна цифра 8

Эта морская звезда выглядит как космический корабль из фантастического фильма

Последствия удара молнии на поле для гольфа

Радужные облака напоминают медвежонка Умку, который никак не мог уснуть

В мире таких гигантов можно и затеряться

Игра света и теней может создать произведение искусства

Свет сквозь стеклянную дверь создал вот такую радугу

«Так сломался мой карандаш»

Легкая вуаль тумана сделала взлетающий самолет сказочным

Завораживающий парк в Астане, Казахстан

Солнце смотрит в самую суть цветка

А это всего лишь вид сверху на пень, который напоминает глаз природы

Торнадо в сочетании с радугой — пугающая красота природы

Пятнистый мотылек выглядит так, будто кто-то накапал красной краской на его крылья

Нашествие синих бабочек кажется украшением от модного дизайнера

Киты на Свальбарде в Норвегии

Этот кактус — точь-в-точь Мистер Крабс из «Спанч Боба»

Разводы краски в воде похожи на вид Земли из космоса



Домик улитки будто создан перфекционистом

В сгоревшей лампочке, кажется, живет джин

«Судя по всему, это дерево как-то неправильно загрузилось»

Существует частичный альбинизм, и вот как он выглядит

«Сегодня утром обнаружил потрясающий узор изо льда на моей машине»

Это не радуга, а всего лишь отражение одежды пассажиров возле иллюминаторов

У коряги все хорошо, а у вас?