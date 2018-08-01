25 фотографий, которые обладают по-настоящему магическим эффектом
Когда рутина захлестывает вас с головой, а мечты уже кажутся недостижимыми, вспомните о том, что вокруг нас удивительный мир. Стоит только оглянуться и увидеть радужные облака в форме медвежонка или банку с краской, в которой сосредоточена вся Вселенная. И становится понятно — магия в нашей жизни существует и рисует ее не только природа, но и мы сами.
AdMe.ru нашел доказательства того, что красота — в простых вещах, и они срочно требуют вашего внимания.
В центре этой карты есть еще одна цифра 8
Эта морская звезда выглядит как космический корабль из фантастического фильма
Последствия удара молнии на поле для гольфа
Радужные облака напоминают медвежонка Умку, который никак не мог уснуть
В мире таких гигантов можно и затеряться
Игра света и теней может создать произведение искусства
Свет сквозь стеклянную дверь создал вот такую радугу
«Так сломался мой карандаш»
Легкая вуаль тумана сделала взлетающий самолет сказочным
Завораживающий парк в Астане, Казахстан
Солнце смотрит в самую суть цветка
А это всего лишь вид сверху на пень, который напоминает глаз природы
Торнадо в сочетании с радугой — пугающая красота природы
Пятнистый мотылек выглядит так, будто кто-то накапал красной краской на его крылья
Нашествие синих бабочек кажется украшением от модного дизайнера
Киты на Свальбарде в Норвегии
Этот кактус — точь-в-точь Мистер Крабс из «Спанч Боба»
Разводы краски в воде похожи на вид Земли из космоса
Домик улитки будто создан перфекционистом
В сгоревшей лампочке, кажется, живет джин
«Судя по всему, это дерево как-то неправильно загрузилось»
Существует частичный альбинизм, и вот как он выглядит
«Сегодня утром обнаружил потрясающий узор изо льда на моей машине»
Это не радуга, а всего лишь отражение одежды пассажиров возле иллюминаторов
У коряги все хорошо, а у вас?
Какие из фото вас очаровали больше всего? А вы сталкивались с подобными вещами в своей жизни?