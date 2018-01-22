Если вы думаете, что ничто не способно вывести вас из себя, просто посмотрите на эти 25 фотографий

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Современный человек зачастую живет в состоянии постоянного стресса. Именно на этом фоне маленькие несоответствия, докучливые неприятности или хамское поведение окружающих с легкостью могут нарушить нашу внутреннюю гармонию. AdMe.ru, скрепя зубами, собрал 25 фотографий, которые способны вывести из равновесия даже самых спокойных людей. А в качестве вишенки на торте, изготовленном из маленьких и больших преступлений против человечества, мы приготовили для вас бонус.

«Вы что, издеваетесь надо мной?»

На подобное «творчество» больно смотреть

Почему бы просто не взять и не прилечь на 4 кресла сразу?

Положить продукт, который вы передумали покупать, на его законное место — это, видимо, невыполнимая миссия

«Мне попался сэндвич с очень необычной начинкой — невидимой и безвкусной»

Доставка Aston Martin за $ 200 тыс. прошла немного не так, как планировалось

«Почему рабочие решили оставить этот кусочек пустым? Этот вопрос будет еще долго меня мучить»

«Увидел вот это на вечеринке на работе и просто ушел»

От этой фотографии становится как-то не по себе

«Кажется, я еду не в ту сторону»

«Похоже, мой ноутбук немного перегрелся»

Стейк, приготовленный в молоке с жевательными конфетами

«Дверная пружина в моем номере отеля. Уже 4 раза за сегодняшний день ударился об нее ногой»

Когда пытаешься остановить загрузку сериала на своем смартфоне, но вместо этого выключаешь звук звонка

И так каждый раз

«Спасибо, очень вкусный сэндвич с курицей! Но я уже наелся»

Эта плитка в левом нижнем углу может свести с ума кого угодно

Скорее уберите эту ресницу!

Эта фотография посвящается всем любителям слепить дальним светом фар

«Я еще даже не выпил, а с этикеткой этой бутылки уже что-то не так»

Мало кто рискнул бы попробовать эти... печеньки

Совсем не навязчивая реклама

Так выглядит боль

Или вот так. На эту фотографию даже смотреть неприятно

«Кто бы это ни сделал, держитесь от меня подальше»

А вот и обещанный бонус

Какая фотография понравилась вам меньше остальных, запала в память? И сталкивались ли вы со схожими неприятностями, которые выводили вас из себя? Делимся в комментариях!