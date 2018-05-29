25 фотографий, которые доказывают, что мы ничего не знаем об этой жизни

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Мир так многообразен, что никогда не перестанет нас удивлять. Ведь невероятные природные явления и достижения современных технологий каждый день напоминают нам, как мало мы на самом деле знаем и сколько поразительных открытий нам еще предстоит совершить.

AdMe.ru собрал 25 удивительных фотографий, на которых запечатлены редкие явления и необычные детали давно знакомых вещей.

«Разведчик» — так называют перепеленка, который вылупляется за 10–12 часов до основного вывода

«Поймал дома очень необычную моль»

Пузырьки в этой бутылке — просто счастье для глаз

Эти бесшумные уличные музыканты играют без усилителей. Чтобы их послушать, надо надеть наушники

«Вот такая красивая стрекоза села мне прямо на руку»

250-летний дуб во Флориде

У этого котенка необыкновенные двухцветные глаза

Так выглядит человеческое сердце без мышечной ткани и жира. Только вены и артерии

«Встретил сегодня радужного голубя»

Корни этого дерева разрослись по всей лужайке

Так выглядят $ 1,6 миллиарда в золотых слитках

Капли дождя безупречно распределились на этом листе

Эта молния ударила прямо в радугу

Гигантская каймановая черепаха в пруду

Парковка для самолетов на Аляске

В это дерево ударила молния и разделила его пополам

Этот красавчик — восточно-азиатский фазан

Крошечное перышко колибри

Молодые ростки бамбука выглядят очень зловеще

Наполовину золотая, наполовину красная божья коровка

Павлиноглазка цекропия — самый крупный мотылек в Северной Америке

Этот цветок под названием «ночная красавица» вырос двухцветным

«Один волосок из моей брови никогда не перестает расти»

Эта камера оплавилась после того, как удаленно снимала запуск на орбиту ракеты SpaceX Falcon 9

«На моем дождевике проявляется цветочный рисунок при намокании»

Поделитесь, что в этой подборке удивило вас больше всего? Или, возможно, вы сами недавно сталкивались с чем-то новым и необычным?