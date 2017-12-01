25 фотографий, которые были созданы, чтобы сломать наш мозг

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Иногда не нужно ни 3D-эффектов, ни виртуальной реальности, чтобы в повседневных вещах увидеть что-то удивительное. AdMe.ru подобрал для вас 25 фото, на которые нужно посмотреть дважды, чтобы разобраться, что происходит на самом деле.

Сколько людей на картинке?

Осторожно! Великан на пляже

Нет, это не прожорливый кот

«У этого парня ножки изящнее, чем у меня»

«Я потратил 5 минут, чтобы разобраться, что происходит»

«Получил много комплиментов по поводу своей новой аватарки»

Эта лодка парит над водой?

«Невеста сфотографировала кота так, будто у него есть только голова и мускулистая лапа»

Кажется, будто мужчина с маленькими ножками сидит у бассейна

Нет, это не серьги

Сложно понять, где еще дом, а где уже рисунок

Кажется, этот мужчина слишком сильно погрузился в свое хобби...

Подождите... А кто держит зонтик?

Рефери или повелитель снега?

«Сколько у тебя на самом деле собак?»

Иногда рука — это не рука

Посмотрите дважды...

Кажется, голова немного съехала...

С пропорциями что-то не то

Это картина с волосами? Или не картина вообще?

Они смогли придумать костюм, который делает невидимым!

Режим полета включен

Эта небанальная стрижка

Новый Человек-паук

«Кажется, я увидел оптическую иллюзию в реальной жизни»

А вам удавалось делать эпичные фото, на которые стоило бы посмотреть дважды? Расскажите, а лучше покажите их в комментариях!