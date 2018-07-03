25 фотографий, количество тепла на которых бьет все рекорды

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Лето в самом разгаре, и снова солнце показывает людям, кто здесь главный. Плавятся дорожные знаки, светофоры, асфальт и даже заборы. Что остается делать людям? Конечно же, выкладывать в интернет снимки нанесенного солнцем урона и делиться методами охлаждения и лайфхаками.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться 25 самыми горячими фото, при взгляде на которые вы кожей ощутите раскаленное дыхание по-настоящему жаркого лета.

1. Светофоры сдались первыми

2. «Ну наконец-то можно залезть в бассейн»

3. «Терморегуляция включена!»

4. Когда слишком жарко для объятий, но все же хочется соприкоснуться

5. «Австралийский метод борьбы с жарой: ледяная банка на теплом животике»

6. Чудесное оживление птицы человеком

7. «Упаковался. Тепло не пройдет»

8. Нельзя просто так пройти мимо бассейна в такой жаркий день

9. Птицы выстраиваются вдоль тонкой полоски тени, чтобы выжить при +40 °C

10. «Он лежит так весь день, охлаждая свои „орешки“ напротив вентилятора»

11. «Моя гениальная идея, как доехать до дома в эти +38 °С»

12. «Зимой соседи поставили этот пластиковый забор с имитацией камня. Сейчас он медленно плавится на солнце»

13. Отличный метод гарантированно повысить свою популярность

14. А что еще остается делать, когда на улице +49 °С?

15. «Не стоило оставлять аэрозоль в жару в служебной машине»

16. И забывать йогурт тоже

17. Вот такой охладитель установил городской водоканал в Люблине (Польша)

18. Когда на улице +42 °С, а кондиционера нет

19. Признак того, что лето уже здесь

20. «Окно в доме моих друзей в Вегасе. Да, жарковато здесь»

21.

22. Когда так жарко, что даже дорожные знаки плавятся

23. Вместо тысячи слов

24. У работы в магазине свои преимущества

25. Любовь везде