25 фотографий, количество тепла на которых бьет все рекорды
Лето в самом разгаре, и снова солнце показывает людям, кто здесь главный. Плавятся дорожные знаки, светофоры, асфальт и даже заборы. Что остается делать людям? Конечно же, выкладывать в интернет снимки нанесенного солнцем урона и делиться методами охлаждения и лайфхаками.
Мы в AdMe.ru хотим поделиться 25 самыми горячими фото, при взгляде на которые вы кожей ощутите раскаленное дыхание по-настоящему жаркого лета.
1. Светофоры сдались первыми
2. «Ну наконец-то можно залезть в бассейн»
3. «Терморегуляция включена!»
4. Когда слишком жарко для объятий, но все же хочется соприкоснуться
5. «Австралийский метод борьбы с жарой: ледяная банка на теплом животике»
6. Чудесное оживление птицы человеком
7. «Упаковался. Тепло не пройдет»
8. Нельзя просто так пройти мимо бассейна в такой жаркий день
9. Птицы выстраиваются вдоль тонкой полоски тени, чтобы выжить при +40 °C
10. «Он лежит так весь день, охлаждая свои „орешки“ напротив вентилятора»
11. «Моя гениальная идея, как доехать до дома в эти +38 °С»
12. «Зимой соседи поставили этот пластиковый забор с имитацией камня. Сейчас он медленно плавится на солнце»
13. Отличный метод гарантированно повысить свою популярность
14. А что еще остается делать, когда на улице +49 °С?
15. «Не стоило оставлять аэрозоль в жару в служебной машине»
16. И забывать йогурт тоже
17. Вот такой охладитель установил городской водоканал в Люблине (Польша)
18. Когда на улице +42 °С, а кондиционера нет
19. Признак того, что лето уже здесь
20. «Окно в доме моих друзей в Вегасе. Да, жарковато здесь»
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22. Когда так жарко, что даже дорожные знаки плавятся
23. Вместо тысячи слов
24. У работы в магазине свои преимущества
25. Любовь везде
А какая погода стоит этим летом в вашем городе?
Фото на превью Medical_Madness / reddit, Jumper092014 / imgur