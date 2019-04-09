25 фотодоказательств того, что русская борзая — это все, что нужно для счастья в доме. Даже если вы не охотник

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Когда-то русских псовых борзых вывели для охоты, но потом что-то пошло не так и эти собаки стали для многих людей просто милыми домашними любимцами. Они аристократически красивы, неагрессивны и энергичны, и они просто обожают безумные спринты на прогулках. Только вот охранники из них получаются не очень: заглянувшего в жилище вора могут разве что зализать до смерти.

AdMe.ru причисляет себя к числу поклонников русских псовых борзых, ведь они просто невероятные. И вот 25 фото, которые и вас в этом убедят.

1. Это из него вырастет большая охотничья собака?

2. «Она живет у нас 5 месяцев, и по-прежнему в искусстве смешного сидения ей нет равных»

3. Если вы хотели узнать, что в русских борзых такого выдающегося, то вот

4. Хозяин, я тут поохотился. Смотри, какая белка!

5. Напишите картину маслом. И назовите ее «Купание красного кобеля»

6. Там у соседей за забором такооое! Ты только глянь!

7. Отверстия для рта и носа немного не на месте, но в целом подходит

8. Самая важная часть тренировки — хорошая растяжка

9. Гонщики «Формулы-1»? Где-то там позади плетутся

10. Раз длинный нос уже есть, его определенно нужно куда-нибудь засунуть

11. Хозяин, что привело нас в Сайлент Хилл?

12. Кто сказал, что большому хорошему мальчику пора прекратить проситься на ручки?

13. Настроение — обидеться на весь мир и ждать, пока тебе принесут палочку

14. Эй, человек, ты не предупреждал, что собаки бывают такими маленькими!

15. Да-да, можешь уже переворачивать страничку

16. Тот случай, когда в гостях тебя попросили чувствовать себя как дома, но тебе все равно почему-то неуютненько

17. Так выглядит собака-вот-вот-засыпака

18. Этому галантному кавалеру нужно еще чуть-чуть подрасти, чтобы быть выше хозяйки

19. Она сама сказала: «Иди сюда, малыш»

20. Чемпионат по синхронному лежанию объявляется открытым

21. Это собака или мохнатая змея?

22. «Совсем оборзеть» — это когда кругом русские борзые

23. Ты точно нашел правильный ракурс и никто не подумает, что мой нос слишком длинный?

24. А вообще, длинные носы нужны этим собакам, чтобы на их мордашках было как можно больше места для поцелуев

25. Пожалуй, так выглядит совершенство

Вас тоже очаровало последнее фото? Завели бы себе такую аристократичную собаку, даже несмотря на то, что каждая прогулка с ней будет превращаться в череду безумных забегов на короткие дистанции?