25+ человек из разных уголков планеты показали, какая зима у них на самом деле

«Для того, чтоб понять по-настоящему, что есть та или иная страна или то или иное место, туда надо ехать зимой, конечно. Потому что зимой жизнь более реальна, больше диктуется необходимостью. Зимой контуры чужой жизни более отчетливы. Для путешественника это — бонус», — считал Иосиф Александрович Бродский, и мы с ним абсолютно согласны. Глядя на зимние фото из нашей статьи, жалеешь, что еще не изобретено устройство, которое моментально перенесет нас туда, куда захотим. Хотя, конечно, некоторые кадры вызывают мурашки по коже от холода.

Мы в AdMe.ru считаем, что любое время года заслуживает внимания. Но в зиме и вправду есть свое очарование. А какое время года любимое у вас?

Просто якутские зимы

Нетронутый снег на лестнице

Трава в снежном одеяле

«Годафосс, Исландия»

«Теперь, когда выпал снег, я могу заметить смайлик на этом дереве»

«Гигантские кристаллы льда из миски, стоящей снаружи»

«Может ли эксперт по обезьянам сказать мне, что тут происходит?»

«Иней на перилах моей веранды этим утром»

—46 °C, Якутск

Потрясающие сказочные виды

Волшебный Нью-Йорк

«Восход солнца сегодня утром над Дирингом, Нью-Гэмпшир»

Вода в этом болоте замерзла, а затем ушла. Похоже на топографическую карту

«Мой летний сад с декабрьским снегом»

«В шапочках рябина под моим окном»

Зимний сезон объявляется открытым

Если кто не видел в Италии снег, то вот

«Впервые в жизни оказался на улице в снег. Повалялся, потом лег вот так и смотрел сердито»

Рассвет над Дальним Таганаем

Морозная паутина

«Ледяные цветы», которые образуются в идеальных зимних условиях, Новая Зеландия

Дикие олени пасутся на вершине сопки в Финляндии

Красота Японии

Новосибирский дворик. Это качели

Высококучевые облака покрывают все небо

Вода замерзает при сильном ветре

Пушистый, сказочный снегопад

Банф, Альберта

Зимние виды Провиденса, Род-Айленд

«Вчера ночью снег был прекрасен»

«Еще один веселый уик-энд в Москве, Россия. Мои пальцы замерзли, снимая это»