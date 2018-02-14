25 фото, которые каким-то необъяснимым образом объединяют всех людей на планете

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Какими бы уникальными ни были люди, у каждого из них схожие привычки, причем это касается даже жителей разных стран. Посмотрите этот пост, и вы убедитесь, что мы все одинаково любим поесть, страдаем от приступов лени и порой не можем удержаться от бессмысленных поступков.

AdMe.ru нашел 25 изображений, взглянув на которые вы наверняка скажете: «Да это же про меня!»

У каждого дома есть ни в чем не повинная ложка, которую почему-то не любят и никогда ею не пользуются

У людей всех стран, культур и сословий есть кое-что общее: этот ящик

Когда все ушли, ты дома один и можешь наконец-то побыть собой

Я в инстаграме vs. я в реальной жизни

У каждого были такие видеокассеты, где новое видео было записано поверх старого. И не один раз!

Подпись на кассете: «Похороны Папы Римского» (зачеркнуто), «Гарри Поттер».

Я во время экзамена: «Проверю на всякий случай»

Когда ты нашел крутой сериал из 5 сезонов, в каждом из которых по 20 эпизодов длиной в 45 минут

Когда ты продолжаешь пользоваться бесплатной версией программы, всякий раз регистрируясь с нового имейла

Привычка поднимать руку вверх, когда лежишь в кровати, — просто так, без всяких причин

Только не говорите, что вы так никогда не делали

Тот случай, когда ты не можешь определиться, нужно ли делать еще один бутерброд или нет

Когда друзья позвали погулять, а ты отвечаешь, что очень занят

Когда в машине играет грустная музыка и ты воображаешь себя героем музыкального клипа

Когда мама говорит, что ты уже взрослый и можешь сам записаться к доктору

Мама: «Выйди и помоги мне занести в дом эти тяжелые сумки!» Я: «Уже иду».

Даже самые честные геймеры хотя бы раз в жизни пользовались чит-кодами

Твое лицо, когда ты трогаешь свой карман, чтобы проверить, на месте ли телефон, и понимаешь, что его там нет

Знакомая картина? У каждого есть такой стул для одежды, которая слишком грязна для шкафа и слишком чиста для стирки

Я: «Нет, я больше не буду тратить столько денег на еду». Тоже я, в день зарплаты:

Когда ты пьешь воду из крышки, словно это рюмка

Ну кто в детстве не пил из шланга? И заметьте, все остались живы

Как я выгляжу vs. как я себя чувствую

То самое выражение лица, с которым мы все пишем «Ой ржу не могу!» в интернете

Когда ты включил воду в душе и она оказалась слишком горячей

Чем-то похоже на меня