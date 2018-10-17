20+ фото, которые умилят даже тех, кто мимимишность терпеть не может
То, что животные виртуозно владеют даром очаровывать и вызывать умиление, давно не секрет уже ни для кого. Но герои этой подборки превзошли все допустимые нормы мимимишности. Чего стоит один только улыбающийся малыш сенегальского галаго; тукан, в теле которого живет душа собаки; и бесценные поцелуи котенка Джимми.
AdMe.ru предупреждает, что эти 25 фото могут существенно повысить содержание милоты в крови, но не может и не хочет отговаривать от их просмотра.
«Сегодня наш боксер нашел нового друга»
«Эта утка приходила ко мне на крыльцо поесть. Недавно она привела своих детей. Я наблюдаю, как они растут»
Уставшая, но в 10 раз счастливее, чем прежде
«Я не хочу тебя поранить, но у меня лапки»
— Теперь ты навсегда мой Человек?
— Да. А ты моя Собака. Навсегда!
Щенок, спасенный от собачьей бойни в Камбодже, словно говорит: «Не отдавай меня больше никому, я подарю тебе свое огромное собачье сердце»
«Гулял в парке и решил сделать селфи с приятелем»
Маленький хороший мальчик первый раз купается и, кажется, счастлив
Чье-то сердце обязательно будет украдено этим малышом
Счастье — это когда отправляешься с хозяином в магазин покупать новый мячик
Первый рабочий день всегда волнителен. Особенно если ты маленький котенок
Это самый милый и фотогеничный малыш сенегальского галаго
Так выглядит высший уровень доверия
Дружба преодолеет любые преграды: межвидовые и созданные человеком
Когда сбывается мечта
Интересно, понимает ли малыш, какое у него на самом деле счастливое детство?
«Уже месяц эта лягушка каждый вечер выпрыгивает из травы на тротуар, когда мы возвращаемся домой. Его зовут Джамал»
Настоящая любовь: она приходит сюда каждый день, чтобы поцеловать его
«Я большой и очень
страшный милый зверь»
Кажется, в этом тукане живет душа собаки
Большим и сильным мальчикам тоже нужны любовь и ласка
«Это Софи. Когда она выходит из дома, мы закрываем дверь, а Софи это просто ненавидит. Поэтому она всегда старается предотвратить это таким вот образом, пока наблюдает за птицами»
В этом строительном магазине заботятся о дикой природе
«Пожалуйста, не двигайте этот поддон! Там внутри гнездо с малышами-енотами».
Поцелуи Джимми бесценны
Кто из героев нашей подборки украл ваше сердце безвозвратно?
Фото на превью TheCabbageMeister / Reddit