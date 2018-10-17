20+ фото, которые умилят даже тех, кто мимимишность терпеть не может

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

То, что животные виртуозно владеют даром очаровывать и вызывать умиление, давно не секрет уже ни для кого. Но герои этой подборки превзошли все допустимые нормы мимимишности. Чего стоит один только улыбающийся малыш сенегальского галаго; тукан, в теле которого живет душа собаки; и бесценные поцелуи котенка Джимми.

AdMe.ru предупреждает, что эти 25 фото могут существенно повысить содержание милоты в крови, но не может и не хочет отговаривать от их просмотра.

«Сегодня наш боксер нашел нового друга»

«Эта утка приходила ко мне на крыльцо поесть. Недавно она привела своих детей. Я наблюдаю, как они растут»

Уставшая, но в 10 раз счастливее, чем прежде

«Я не хочу тебя поранить, но у меня лапки»

— Теперь ты навсегда мой Человек? — Да. А ты моя Собака. Навсегда!

Щенок, спасенный от собачьей бойни в Камбодже, словно говорит: «Не отдавай меня больше никому, я подарю тебе свое огромное собачье сердце»

«Гулял в парке и решил сделать селфи с приятелем»

Маленький хороший мальчик первый раз купается и, кажется, счастлив

Чье-то сердце обязательно будет украдено этим малышом

Счастье — это когда отправляешься с хозяином в магазин покупать новый мячик

Первый рабочий день всегда волнителен. Особенно если ты маленький котенок

Это самый милый и фотогеничный малыш сенегальского галаго

Так выглядит высший уровень доверия

Дружба преодолеет любые преграды: межвидовые и созданные человеком

Когда сбывается мечта

Интересно, понимает ли малыш, какое у него на самом деле счастливое детство?

«Уже месяц эта лягушка каждый вечер выпрыгивает из травы на тротуар, когда мы возвращаемся домой. Его зовут Джамал»

Настоящая любовь: она приходит сюда каждый день, чтобы поцеловать его

«Я большой и очень страшный милый зверь»

Кажется, в этом тукане живет душа собаки

Большим и сильным мальчикам тоже нужны любовь и ласка

«Это Софи. Когда она выходит из дома, мы закрываем дверь, а Софи это просто ненавидит. Поэтому она всегда старается предотвратить это таким вот образом, пока наблюдает за птицами»

В этом строительном магазине заботятся о дикой природе

«Пожалуйста, не двигайте этот поддон! Там внутри гнездо с малышами-енотами».

Поцелуи Джимми бесценны

Кто из героев нашей подборки украл ваше сердце безвозвратно?