25 фото, сделанных за секунду до чьей-то личной маленькой трагедии
В мире, в котором фотокамера есть почти у каждого, трудно что-то сохранить в тайне. Зато теперь мы можем улыбнуться, глядя на нелепые случайности, которые вот-вот произойдут на этих снимках.
AdMe.ru предлагает посмотреть вместе с нами, в какие неожиданные истории могут попадать люди. Надеемся, что у героев нашей подборки все закончилось благополучно.
25. Крутой задний план — залог отличного селфи
24. Больше удивляет другое — как он туда попал?
23. Сперва показалось, что двоится в глазах
22. Зато снимок уникальный
21. Скорее всего, она испугалась больше
20. Зато получилось крутое селфи
19. Вот причина моей ненависти к волейболу
18. От олененка такого точно никто не ожидал
17. Фейерверк — это не только красиво, но и опасно
16. Когда не теряешь присутствия духа до последнего
15. У звезд есть «Аллея славы», а у нее будет «Парковка славы»
14. Ну, на память от камеры останется хотя бы хороший кадр
13. А говорят, что своя ноша не тянет
12. Или диван надувной, или они знают что-то такое, чего не знаем мы
11. Вот так маги и волшебники играют в карты
10. Когда ты просто притягиваешь неприятности
9. Судя по лицу девочки, месть будет ужасна
8. Лечу навстречу судьбе
7. Грация и отвага в одном флаконе
6. Это будет самое запоминающееся фото в альбоме каждого из них
5. Никогда не экономьте на ведущем мероприятия
4. Надеемся, она одумается перед тем, как выстрелить
3. Высший пилотаж — так спокойно говорить по телефону, когда едешь на одном колесе
2. До катастрофы остаются считанные секунды
1. Может, падение — это кульминационная часть шоу- программы?
Вот такие нелепые ситуации становятся достоянием общественности, если рядом есть камера. Может, у вас тоже есть подобные снимки? Поделитесь ими с нами в комментариях!
Фото на превью pizzamagica / imgur