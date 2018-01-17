25 фото, сделанных за секунду до чьей-то личной маленькой трагедии

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В мире, в котором фотокамера есть почти у каждого, трудно что-то сохранить в тайне. Зато теперь мы можем улыбнуться, глядя на нелепые случайности, которые вот-вот произойдут на этих снимках. AdMe.ru предлагает посмотреть вместе с нами, в какие неожиданные истории могут попадать люди. Надеемся, что у героев нашей подборки все закончилось благополучно.

25. Крутой задний план — залог отличного селфи

24. Больше удивляет другое — как он туда попал?

23. Сперва показалось, что двоится в глазах

22. Зато снимок уникальный

21. Скорее всего, она испугалась больше

20. Зато получилось крутое селфи

19. Вот причина моей ненависти к волейболу

18. От олененка такого точно никто не ожидал

17. Фейерверк — это не только красиво, но и опасно

16. Когда не теряешь присутствия духа до последнего

15. У звезд есть «Аллея славы», а у нее будет «Парковка славы»

14. Ну, на память от камеры останется хотя бы хороший кадр

13. А говорят, что своя ноша не тянет

12. Или диван надувной, или они знают что-то такое, чего не знаем мы

11. Вот так маги и волшебники играют в карты

10. Когда ты просто притягиваешь неприятности

9. Судя по лицу девочки, месть будет ужасна

8. Лечу навстречу судьбе

7. Грация и отвага в одном флаконе

6. Это будет самое запоминающееся фото в альбоме каждого из них

5. Никогда не экономьте на ведущем мероприятия

4. Надеемся, она одумается перед тем, как выстрелить

3. Высший пилотаж — так спокойно говорить по телефону, когда едешь на одном колесе

2. До катастрофы остаются считанные секунды

1. Может, падение — это кульминационная часть шоу- программы?

Вот такие нелепые ситуации становятся достоянием общественности, если рядом есть камера. Может, у вас тоже есть подобные снимки? Поделитесь ими с нами в комментариях!