25 фото, сделанных в момент, лучше которого и не придумаешь
Вовсе не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы сделать свой «снимок на миллион». Иногда секрет успеха в том, чтобы фортуна, «тот самый» момент и правильный ракурс сложились в идеальный пазл.
AdMe.ru собрал для вас 27 фотографий, на создание которых был только миг, и фотографы его не упустили.
«Я фотографировалась со статуей Кинг-Конга, а он оказался живым и обнял меня»
«Сделала фото в тот самый момент, когда мой бойфренд понял, что подружиться с белкой не получится»
«Твои глаза — два озера глубоких»
«Помогала подруге пить газировку с ледяной горки на вечеринке»
От одного только взгляда на эту фотографию хочется принять таблетку от головной боли
Тот самый момент, когда ты понял, что в твою женщину вселился дьявол
Нет, это не декор на крыше, а магия идеального момента во время авиапарада
Ракурс и композиция могут даже самый невинный снимок превратить в кадр из фильма ужасов
Когда твой железный конь — необузданный жеребец
Сфоткай, какой я классный повар
Победное ликование может быть очень болезненным
Футбол — очень травматичный вид спорта
Во Франции используют специально обученных орлов для борьбы с дронами
Смотри, какой большой пузырь я смогу надуть
Ох уж этот миг между радостью и болью утраты
Зря он смеется: намокнут сейчас оба
«Грациозно» упасть можно с лошади любых размеров
Талант жонглера — очень полезный навык для любого родителя
Когда ты хорошо вышла на селфи, а подружка не очень
Сфоткай меня так, будто я держу солнышко
Сезон охоты на мыльные пузыри объявляется открытым
Когда мощь стихии и профессионализм фотографа создают шедевр
«Пыталась сделать милую фотографию этих двоих, когда это случилось»
Тот самый миг, когда пиньята со сладкой наградой наконец покорилась
Как можно видеть на этой семейной фотосессии, в опасных ситуациях каждый сам за себя
А вам удавалось запечатлеть подобные уникальные кадры? Поделитесь с нами своими фотошедеврами!
Фото на превью MADlitMelll/twitter