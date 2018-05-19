25 фото, сделанных в момент, лучше которого и не придумаешь

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Вовсе не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы сделать свой «снимок на миллион». Иногда секрет успеха в том, чтобы фортуна, «тот самый» момент и правильный ракурс сложились в идеальный пазл.

AdMe.ru собрал для вас 27 фотографий, на создание которых был только миг, и фотографы его не упустили.

«Я фотографировалась со статуей Кинг-Конга, а он оказался живым и обнял меня»

«Сделала фото в тот самый момент, когда мой бойфренд понял, что подружиться с белкой не получится»

«Твои глаза — два озера глубоких»

«Помогала подруге пить газировку с ледяной горки на вечеринке»

От одного только взгляда на эту фотографию хочется принять таблетку от головной боли

Тот самый момент, когда ты понял, что в твою женщину вселился дьявол

Нет, это не декор на крыше, а магия идеального момента во время авиапарада

Ракурс и композиция могут даже самый невинный снимок превратить в кадр из фильма ужасов

Когда твой железный конь — необузданный жеребец

Сфоткай, какой я классный повар

Победное ликование может быть очень болезненным

Футбол — очень травматичный вид спорта

Во Франции используют специально обученных орлов для борьбы с дронами

Смотри, какой большой пузырь я смогу надуть

Ох уж этот миг между радостью и болью утраты

Зря он смеется: намокнут сейчас оба

«Грациозно» упасть можно с лошади любых размеров

Талант жонглера — очень полезный навык для любого родителя

Когда ты хорошо вышла на селфи, а подружка не очень

Сфоткай меня так, будто я держу солнышко

Сезон охоты на мыльные пузыри объявляется открытым

Когда мощь стихии и профессионализм фотографа создают шедевр

«Пыталась сделать милую фотографию этих двоих, когда это случилось»

Тот самый миг, когда пиньята со сладкой наградой наконец покорилась

Как можно видеть на этой семейной фотосессии, в опасных ситуациях каждый сам за себя

А вам удавалось запечатлеть подобные уникальные кадры? Поделитесь с нами своими фотошедеврами!