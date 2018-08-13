25 фото, с которыми ничто не сравнится по накалу страстей

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Каждый день с нами случаются сотни историй, но в некоторых из них страсти кипят так сильно, что можно обогревать целые дома. Надломанные градусники, кричащие ежики, проткнутые мечом лобовые стекла и другие истории не только поднимают настроение, но и вынуждают поломать голову над тем, как же все это произошло.

Мы в AdMe.ru выбрали 25 самых горячих фото и гифок, за которыми стоят забавные, непонятные, а иногда и немного грустные истории.

«Когда твой друг завел девушку, но ты пока не готов отпустить его»

Кто-то был явно не в восторге от результатов измерения температуры

«Моя бабушка поймала сестру в одной комнате с парнем»

Иногда на дорогах разгораются настоящие страсти

Похоже, он только что осознал, что есть вещи покруче мультиков

Так близко и так далеко

Лайфхак: учиться под водой, чтобы никто не видел, как ты плачешь

«Все как вы и просили»

Что угодно, только бы не признаваться

«Начальство решило, что нужно сделать такой уголок на работе»

«Обустроенная зона для плача». «Пожалуйста, не больше 15 минут на каждый сеанс».

Просто ежик, которому чем-то сильно не угодило дорожное покрытие

У каждой крутой американской горки есть коллекции таких «наград»

«Это же праздник! Будет весело!» — говорили они

«Кэти Маквей. Пострадала от летящего хот-дога».

Казалось бы, детская игра, а страсти накалены до самой последней секунды

«Парень, который сидит передо мной в самолете, пишет „милое“ сообщение своей сестре»

«Что ты только что сказала мне, малявка? Знай, в этом году я окончил школу с лучшими оценками в классе».

«Нет, он мой папа!»

«Ищете своего кота? Теперь он мой, и я люблю его»

Ситуация накалилась до предела

«Сэндвич застрял в автомате. Купил напиток, чтобы сбить сэндвич. Черт».

Друзья всегда поддержат в трудную минуту

«Молился ли ты на ночь, Шарик?»

Теперь предстоят долгие часы кропотливого сбора

Наверное, GPS-навигатор немного ошибся

Когда целый месяц стоит 35-градусная жара, а у тебя нет кондиционера, и тут пошел дождь

Когда проиграл на рыцарском турнире

И бонус, который нужно смотреть со звуком. Вы тоже дернулись?