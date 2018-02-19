25 фото, происходящее на которых требует срочного разъяснения

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Говорят, что первый взгляд на вещи самый верный. Однако есть такие явления, с которыми и сотни взглядов может быть мало. Например, вот для этих снимков от пользователей интернета нужна самая настоящая история.

AdMe.ru собрал для вас 25 потрясающих фотографий, на которые сколько ни смотри, а без разъяснений никак не обойдешься.

«На большом пальце моей правой руки от природы нет сустава»

Лапа спящего медведя гризли

Американские пожарные тушат огонь в Мексике через государственную границу

Девушка проводит аллергический тест

Ледяные столбы в Канаде

Атмосферные вихри на Юпитере

Этот пень выглядит как заплесневевший хлеб

«Брат прислал фотку из Зимбабве»

Швы в глазу после трансплантации роговицы

Одноместная подводная лодка DeepWorker 2000

Невероятное дерево в лесу

Кошмар любого стоматолога

Похоже, у кого-то сбылась мечта и из-под крана потекло виски

Здоровый волнистый попугайчик и пораженный болезнью перьев

Это очень странный чек с заправочной станции

Это подгнивший плод дерева маклюры

Велосипед после ледяного дождя в Чикаго

Это крошечный морской еж

Девушка выжила после удара молнии

Пересекающиеся радуги

Дерево выросло прямо на пне

Это не дорога, а замерзшее озеро

Чашка Петри: 3 минуты в сушилке для рук

Пожалуй, лучшее доказательство того, что Земля плоская

Это блогер Соня Лесли, и она родилась с родинкой на правом глазу