25 фото, происходящее на которых требует срочного разъяснения
Говорят, что первый взгляд на вещи самый верный. Однако есть такие явления, с которыми и сотни взглядов может быть мало. Например, вот для этих снимков от пользователей интернета нужна самая настоящая история.
AdMe.ru собрал для вас 25 потрясающих фотографий, на которые сколько ни смотри, а без разъяснений никак не обойдешься.
«На большом пальце моей правой руки от природы нет сустава»
Лапа спящего медведя гризли
Американские пожарные тушат огонь в Мексике через государственную границу
Девушка проводит аллергический тест
Ледяные столбы в Канаде
Атмосферные вихри на Юпитере
Этот пень выглядит как заплесневевший хлеб
«Брат прислал фотку из Зимбабве»
Швы в глазу после трансплантации роговицы
Одноместная подводная лодка DeepWorker 2000
Невероятное дерево в лесу
Кошмар любого стоматолога
Похоже, у кого-то сбылась мечта и из-под крана потекло виски
Здоровый волнистый попугайчик и пораженный болезнью перьев
Это очень странный чек с заправочной станции
Это подгнивший плод дерева маклюры
Велосипед после ледяного дождя в Чикаго
Это крошечный морской еж
Девушка выжила после удара молнии
Пересекающиеся радуги
Дерево выросло прямо на пне
Это не дорога, а замерзшее озеро
Чашка Петри: 3 минуты в сушилке для рук
Пожалуй, лучшее доказательство того, что Земля плоская
Это блогер Соня Лесли, и она родилась с родинкой на правом глазу
Какое фото поразило вас больше всего? Есть ли в вашей личной коллекции снимки, которые можно было бы добавить в эту подборку? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью lukejohnson555 / reddit, HumanNutrStudent / reddit