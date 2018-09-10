25 фото, после просмотра которых вы перестанете мечтать о хаски. Потому что не сможете удержаться и заведете парочку
Собаки этой породы умны, обаятельны и всегда найдут выход из сложной ситуации. Ведь если тебе удалось украсть мороженку, можно просто сделать вид, что это не ты, пусть даже улики и остались у тебя на носу. И даже если хаски предстоит сложный разговор с его человеком из-за организованного в доме хаоса, питомцу будет достаточно одного вызывающего умиление взгляда, чтобы хозяин вынес вердикт: «Полностью оправдан».
Мы в AdMe.ru в восторге от этих собачек. Предлагаем и вам вступить в клуб их поклонников.
1. Как хорошо, что это ваше лето закончилось
2. «Хаски моего соседа использует кошачью дверь, чтобы подсматривать, что я делаю у себя в гараже»
3. О, привет! Что-то ты рано сегодня
4. «Я всегда подозревал, что наш хаски немножко кот»
5. Эти собачки не только такие же милые, как котики. Они еще и коробки любят
6. И не только коробки. Потому что удобно
7. С хаски невозможное становится возможным
8. Ты допустил большую ошибку, человек!
9. Они едят все. Почти все
10. И все же хаски за правильное питание
11. Клади вкусненькое прямо сюда, хозяин!
12. Когда кофе слишком крепкий, но ты понимаешь, что без него в этом безумном мире никак
13. Посмотрел фильм ужасов. Испугался
14. Книжная полка — самое удобное местечко, если ты хаски
15. Когда ты выглядишь брутально, но у тебя есть розовый секретик
16. Какая еще мороженка?
17. Когда считаешь, что быть жизнерадостным с самого утра странно
18. Сейчас я украду твою душу, и ты до конца своих дней будешь обожать хаски!
19. Где хочу, там и сижу. Не-не, он не против
20. Он просто бегал по полю, где росли одуванчики
21. «Хаски моего друга до и после того, как я назвал его толстым»
22. Когда услышал фразу «Дорогая, где записан номер ветврача?»
23. Когда вместе с тобой росло и твое недоверие к этому миру
24. У всех хаски есть одна суперспособность, которая умиляет на поражение
25. Еще одно подтверждение того, что эти собаки — такие зайки
Бонус: тот момент, когда твой питомец — диснеевская принцесса
Что скажете? Теперь и вы в клубе любителей хаски?
Фото на превью martinyver / Imgur, husky.heaven / Instagram