25 фото, после просмотра которых вы перестанете мечтать о хаски. Потому что не сможете удержаться и заведете парочку

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Собаки этой породы умны, обаятельны и всегда найдут выход из сложной ситуации. Ведь если тебе удалось украсть мороженку, можно просто сделать вид, что это не ты, пусть даже улики и остались у тебя на носу. И даже если хаски предстоит сложный разговор с его человеком из-за организованного в доме хаоса, питомцу будет достаточно одного вызывающего умиление взгляда, чтобы хозяин вынес вердикт: «Полностью оправдан».

Мы в AdMe.ru в восторге от этих собачек. Предлагаем и вам вступить в клуб их поклонников.

1. Как хорошо, что это ваше лето закончилось

2. «Хаски моего соседа использует кошачью дверь, чтобы подсматривать, что я делаю у себя в гараже»

3. О, привет! Что-то ты рано сегодня

4. «Я всегда подозревал, что наш хаски немножко кот»

5. Эти собачки не только такие же милые, как котики. Они еще и коробки любят

6. И не только коробки. Потому что удобно

7. С хаски невозможное становится возможным

8. Ты допустил большую ошибку, человек!

9. Они едят все. Почти все

10. И все же хаски за правильное питание

11. Клади вкусненькое прямо сюда, хозяин!

12. Когда кофе слишком крепкий, но ты понимаешь, что без него в этом безумном мире никак

13. Посмотрел фильм ужасов. Испугался

14. Книжная полка — самое удобное местечко, если ты хаски

15. Когда ты выглядишь брутально, но у тебя есть розовый секретик

16. Какая еще мороженка?

17. Когда считаешь, что быть жизнерадостным с самого утра странно

18. Сейчас я украду твою душу, и ты до конца своих дней будешь обожать хаски!

19. Где хочу, там и сижу. Не-не, он не против

20. Он просто бегал по полю, где росли одуванчики

21. «Хаски моего друга до и после того, как я назвал его толстым»

22. Когда услышал фразу «Дорогая, где записан номер ветврача?»

23. Когда вместе с тобой росло и твое недоверие к этому миру

24. У всех хаски есть одна суперспособность, которая умиляет на поражение

25. Еще одно подтверждение того, что эти собаки — такие зайки

Бонус: тот момент, когда твой питомец — диснеевская принцесса