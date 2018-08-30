25 фото от людей, которых хлебом не корми, дай собрать новую коллекцию

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Марки, монеты, магниты из разных стран — это те вещи, которые мы коллекционируем чаще всего. Но герои этой подборки пошли куда дальше. Они собирают световые мечи джедаев, настольные игры, номерные знаки и даже лыжные куртки. Причем делают это с таким энтузиазмом, что и самому невольно хочется вступить в клуб коллекционеров.

AdMe.ru нашел 25 коллекций, каждую из которых можно рассматривать часами.

25. «Занялся резьбой по монетам, чтобы избавиться от зависимости. Вот результат за год»

24. «Моя девушка приводит в порядок свою коллекцию „Монополий“»

23. «Мама собирает песок со всех пляжей, на которых ей удалось побывать»

22. «Отчим переехал в новый дом. Чтобы перевезти все его пластинки, потребовалось два грузовика»

21. «Коллекция моих мини-картин на монетах»

20. «До того как часть ножей я раздал внукам и племянникам, у меня было 396 штук»

19. «41 четырехлистный клевер и 1 пятилистный. Я собирал их в детстве и до недавнего времени думал, что потерял»

18. «Дедушка моего друга работал фармацевтом в 1950-х. Вот несколько вещей, сохранившихся с того времени»

17. «Значки-флажки из стран, в которых я побывал»

16. «Каждое утро сын стаскивает со стены мои световые мечи, а потом завороженно смотрит, как я их включаю»

15. «Сад моего отца. Он дошел до того, что теперь при покупке нового растения старается незаметно пронести его внутрь, чтобы мама не увидела»

14. «Я коллекционирую лыжные куртки. Вот несколько любимых находок»

13. Это все игры, которые когда-либо выпускались в Северной Америке для Nintendo Wii. Всего 1262 штуки

12. Так выглядит переезд человека, влюбленного в обувь

11. «Посуда из уранового стекла, которую собирает мама»

10. Коллекция ручек в одном заведении

9. Игровые приставки, которые теперь выполняют декоративную функцию

8. «Моя коллекция открывашек»

7. Интересно, сколько времени ушло, чтобы выставить каждую машинку

6. «Несколько лет назад мой 70-летний отчим начал писать картины. Ему нравится пробовать разные стили, он хранит все свои работы»

5. «У меня есть номерные знаки штата Огайо каждого года выпуска — за исключением самого первого, 1908-го»

4. «Ключи, сделанные в прошлом веке, которые сохранила бабушка»

3. «В скором времени я продам дом, поэтому пришлось упаковать мою коллекцию лего»

2. «Предметы, которые отец вытащил из колес за 30 лет работы автомехаником»

1. «Мой любимый сувенир: покупаю книгу о Гарри Поттере на языке той страны, в которой оказываюсь»

А вы что-нибудь коллекционируете?