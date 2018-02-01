25 фотографий, которые заставят вас как следует присмотреться к ним

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Если вам кажется, что на этих снимках ничего особенного, то это не так. За каждым кадром стоит либо необычный ракурс, либо шутки природы, а то и просто наша фантазия.

AdMe.ru предлагает присмотреться внимательнее к этим фотографиям и в очередной раз удивиться, как многогранен и интересен мир. А в конце вас ждет бонус с практическим применением оптической иллюзии в обычной жизни.

25. Белка-гигант пытается проникнуть в автомобиль?

24. Водопад под водой создает иллюзию параллельной реальности

23. Посуда смотрится так, как будто ее завернули в пищевую пленку, но на самом деле это лед

22. Этот картофель просто вылитый морской котик

21. Тут одно животное

20. Эти два дома явно следят друг за другом

19. Что здесь происходит вообще?

18. Спасайтесь, пираты на подходе

17. Игра теней и льда

16. Тут нет фотошопа

15. Это авокадо выглядит как яйцо дракона

14. Залипательная тату

13. Крыло автомобиля выглядит так, как будто над лесом летит НЛО

12. Кто-то видит здесь милую пандочку

11. На самом деле под листьями вода

10. Пегас, ты ли это?

9. Сзади Чубакка? Нет, кажется, это чья-то прическа

8. Айсберг на страже порядка

7. «Наши 2 кошки выглядят так, будто они просто вышиты на переноске»

6. Не пугайтесь, это не трофей охотника, а «удачный» ракурс

5. Как будто попал в иную реальность

4. Лед на лобовом стекле похож на птичью стаю

3. Бокал — американский патриот

2. Вы тоже видите здесь довольную собачку?

1. Наивысший уровень маскировки

Бонус: оптическая иллюзия

Поделитесь с нами своими наблюдениями, может, вы знаете еще парочку примеров того, на что стоит посмотреть дважды?